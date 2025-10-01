iPhone e iOS: trucchi nascosti da usare per avere più soluzioni

Ogni versione di iOS porta novità visibili, ma spesso le funzioni più interessanti restano nascoste tra le impostazioni. L’iPhone nasconde opzioni che possono rendere l’esperienza quotidiana più fluida, dalla scrittura ai controlli rapidi. Molti utenti non ne sono a conoscenza, ma una volta scoperte diventano strumenti indispensabili.
Gestione rapida del testo e delle schermate su iOS
Un trucco utile riguarda la tastiera: mantenendo premuto lo spazio si trasforma l’area di scrittura in un trackpad, così da spostare con precisione il cursore tra le parole. Allo stesso modo, scuotendo l’iPhone si annulla l’ultima digitazione, funzione perfetta per correggere rapidamente errori senza cancellare tutto. Per gli screenshot, oltre alla classica combinazione di tasti, si può impostare il doppio tap sul retro del telefono, assegnando questa azione nelle impostazioni di Accessibilità. È un gesto semplice che velocizza molto la cattura dello schermo.
Personalizzazione del Centro di Controllo di iPhone
Molti ignorano che il Centro di Controllo può essere modificato aggiungendo scorciatoie rapide per torcia, registrazione schermo, note vocali o modalità risparmio energetico. In questo modo basta un gesto dall’angolo in alto a destra per avere accesso immediato agli strumenti più usati. Un’altra funzione interessante è la possibilità di scansionare documenti direttamente dall’app Note, senza dover aprire app di terze parti. I file possono essere salvati come PDF e condivisi in pochi secondi.
Automazioni e sicurezza su iPhone
Con l’app Comandi Rapidi si possono creare automazioni personalizzate, come inviare un messaggio quando si arriva a casa o attivare il Wi-Fi entrando in ufficio. Dal lato sicurezza, è consigliabile attivare la funzione “Avviso di sicurezza” che segnala se una password salvata è stata compromessa. Inoltre, iCloud offre la possibilità di nascondere l’email reale generando indirizzi temporanei, utile per registrazioni a servizi poco affidabili. Con questi accorgimenti, l’iPhone diventa non solo più efficiente, ma anche più sicuro.