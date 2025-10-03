Nuovi impianti in vetro? Ecco la soluzione con stampa 3D

Il vetro, sinonimo di fragilità, destinato a rompersi al minimo urto, è ora al centro di un’importante innovazione. A tal proposito, un gruppo di ricercatori cinesi ha trasformato tale percezione, dimostrando che lo stesso materiale può diventare uno strumento di rigenerazione ossea. Il progetto ha portato alla realizzazione di un vetro bio-attivo, stampabile in 3D. Il quale è in grado di stimolare la crescita di nuove cellule ossee, come evidenziato dai test su conigli. La chiave del successo risiede in un principio strutturale: le ossa e il vetro condividono una resistenza più elevata alla compressione rispetto all’allungamento. I ricercatori hanno sfruttato tale proprietà per creare un gel composto da silice, ioni di calcio e fosfato. Noti per favorire la formazione cellulare.

Novità emersa sulla realizzazione di impianti in vetro

Il nuovo gel può essere modellato con precisione tramite stampa 3D e consolidato con un trattamento termico relativamente basso, attorno ai 700 °C. Ovvero molto meno delle temperature tradizionali richieste per il vetro. Rispetto alle tecniche convenzionali, che spesso richiedono additivi tossici o plasticizzanti organici, il nuovo approccio utilizza gel colloidali auto-riparanti, che mantengono la forma e le proprietà bio-attive senza compromettere la sicurezza.

Nei test comparativi, il bio-vetro ha mostrato un comportamento sorprendente. Anche se non accelera la crescita ossea nelle prime fasi quanto i materiali già presenti sul mercato, a lungo termine ha favorito una maggiore adesione delle cellule ossee. Dimostrando una durabilità superiore. Il vetro tradizionale, al contrario, ha evidenziato scarsa interazione biologica.

Riguardo il lato meccanico, le strutture stampate raggiungono un modulo di compressione adatto a impalcature temporanee per interventi ortopedici, e la capacità di “auto-guarigione” durante la stampa garantisce forme precise e stabili. Ciò significa che è possibile creare impianti personalizzati, adattati alle esigenze specifiche dei pazienti, con costi più contenuti e processi più sicuri. Oltre alla medicina, la tecnica potrebbe avere applicazioni anche in altri ambiti. Come l’ingegneria meccanica o la produzione di componenti per l’energia, aprendo la strada a un uso più sostenibile del vetro.