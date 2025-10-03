Reattori nucleari in miniatura? Ecco le ultime novità

La crescente domanda di soluzioni energetiche flessibili ha spinto il mondo della ricerca nucleare verso approcci sempre più compatti e autonomi. Tra questi, i microreattori stanno emergendo come strumenti in grado di fornire energia affidabile in contesti remoti o isolati. Ovvero aree dove le infrastrutture tradizionali risultano limitate. La loro compattezza non significa solo dimensioni ridotte. Implica anche la necessità di un controllo intelligente e sicuro della produzione di energia. Ciò senza la supervisione costante di operatori umani. A tal proposito, negli Stati Uniti, un team guidato dall’Università del Michigan ha sviluppato un sistema di regolazione avanzato. Quest’ultimo si basa su principi fisici e matematici.

Reattori nucleari: nuove opzioni energetiche

L’innovazione chiave consiste in un algoritmo predittivo che permette al reattore di adattare autonomamente la propria potenza. In pratica, il software ottimizza la posizione dei cosiddetti “tamburi di controllo” che circondano il nucleo. In tal modo, ne variano l’orientamento e il sistema può aumentare o diminuire la produzione energetica in modo preciso e rapido.

L’integrazione con strumenti di simulazione sofisticati come PROTEUS ha permesso di testare il comportamento del reattore in condizioni dinamiche. I risultati mostrano che, anche con variazioni veloci della potenza fino al 20% al minuto, l’algoritmo mantiene uno scostamento minimo dal valore desiderato. Garantendo stabilità senza ricorrere all’intelligenza artificiale. Tale approccio, basato esclusivamente su leggi fisiche consolidate, rappresenta un vantaggio significativo riguardo sicurezza e regolamentazione.

Secondo Brendan Kochunas, professore associato di ingegneria nucleare e autore principale dello studio, il concetto rivoluzionario è di progettare reattori e sistemi di controllo come un unico organismo, anziché adattare strumenti esistenti a impianti già costruiti.

Se confermati e replicati su scala più ampia, i microreattori potrebbero ridefinire la distribuzione dell’energia nucleare. Combinando così sicurezza, flessibilità e autonomia. L’innovazione apre scenari non solo tecnologici, ma anche sociali, permettendo a comunità isolate o strutture critiche di accedere a fonti energetiche stabili.