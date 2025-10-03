Apple, scopriamo quali sono i prossimi device in arrivo

Apple andrà a rinnovare la gamma dei propri dispositivi attraverso il lancio di tanti nuovi device. Entro la fine dell’anno ci aspettiamo il debutto di alcuni modelli di Mac e iPad che saranno seguiti da ulteriori dispositivi nel corso del prossimo anno.

Stando a quanto condiviso dal team di MacRumors, grazie alle informazioni disponibili sul portale della FCC è possibile avere un’idea dei dispositivi in arrivo. Il database dell’Agenzia governativa americana ha rivelato che è possibile aspettarsi la nuova generazione di nuovo Vision Pro, il visore per la Realtà Aumentata della Mela. Al fianco di questo device spicca anche un MacBook Pro aggiornato e ben sei modelli di iPad Pro.

Entrando maggiormente nel dettaglio, per ogni dispositivo è disponibile esclusivamente il numero di modello e non il nome commerciale ma è possibile associare ogni codice ad un dispositivo. Attualmente, i dispositivi attesi sono:

Vision Pro (A3416),

MacBook Pro (A3434),

iPad Pro da 11 pollici WiFi (A3357),

iPad Pro da 11 pollici 5G (A3358 e A3359),

iPad Pro da 13 pollici WiFi (A3360)

iPad Pro da 13 pollici 5G (A3361 e A3362).

Considerando che sul sito dell’FCC sono disponibili esclusivamente questi codici di prodotto, possiamo immaginare che il prossimo anno arriveranno ulteriori dispositivi. Tra quelli più attesi c’è sicuramente il Mac Mini con SoC M5 e un nuovo MacBook Pro all’inizio del prossimo anno.

Resta da capire quando Apple ha intenzione di tenere la presentazione prevista per gli ultimi mesi del 2025. Questo keynote sarà dedicato agli iPad spinti dal chipset M5 che potranno contare su cambiamenti prestazionali ma non estetici.

Le performance del SoC Apple M5 sono già trapelate e si preannunciano molto interessanti rispetto ad M4 e anche in relazione ai principali competitor di settore. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.