YU-GI-OH! DUEL LINKS, tante novità e ricompense con l’ultimo update

Konami Digital Entertainment, B.V. ha annunciato il rilascio di un importantissimo update per Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS. Il nuovo aggiornamento introduce diverse novità per i Duellanti che potranno divertirsi con le sfide offerte dal Duel Monsters World.

Grazie alle ambientazioni ispirate all’anime Yu-Gi-Oh! sarà possibile creare una sensazione di immersione completa nel gioco. Inoltre, aggiornamento introduce anche nuovi stili alternativi per i famosi Duellanti Yami Yugi e Seto Kaiba, ampliando la personalizzazione dell’esperienza di gioco.

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS si arricchisce anche con l’introduzione di Noah Kaiba, il temibile antagonista dell’anime, tra i personaggi presenti all’interno del titolo. A partire dal primo ottobre, sarà possibile partecipare ad un evento esclusivo che consentirà di proseguire nella campagna e sbloccare il personaggio.

YU-GI-OH! DUEL LINKS si aggiorna con tante novità interessanti e ricompense in-game per i giocatori più fedeli

Tra le novità più importanti dobbiamo segnalare l’introduzione del nuovo effetto Special Processing per Cavaliere Signore dei Draghi (SPEED) oltre a Drago a Cinque Teste (RUSH) in OR-Style e Mago Nero con un artwork alternativo. Queste ricompense si potranno ottenere semplicemente effettuando il login sul titolo.

Interessante sottolineare che la nuova “Surface Processing: Animated” si potrà applicare a carte specifiche per introdurre uno speciale effetto di animazione. Tra le ricompense per l’accesso a Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS spiccano anche Card Sleeves, Game Mat, Gemme, Character Unlock Ticket e Skill Ticket.

Gli ulteriori premi comprendono la MAIN BOX – The Ultimate Chaos, SELECTION MINI BOX Vol.7 e il nuovo Structure Deck EX Soul Servant. I Duellanti possono riscattarli gratuitamente per un periodo limitato di tempo, insieme a 10 pack The Ultimate Chaos. Gli sviluppatori garantiscono che sarà presente e garantita anche una carta Ultra Rara.

Accedendo al gioco per otto giorni consecutivi si potranno sbloccare ulteriori ricompense, tra cui SR Dream Ticket (SPEED/Glossy), SR/UR Choice Ticket (SPEED/Glossy) eUR Dream Ticket (SPEED/Glossy). Per scoprire ulteriori dettagli sull’update, è possibile visitare il sito ufficiale.