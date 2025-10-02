Cayenne Electric, interni rinnovati per il SUV di Porsche

Porsche ha mostrato gli interni della nuova Cayenne Electric il cui debutto è atteso entro la fine dell’anno. Il SUV tedesco sarà caratterizzato da un nuovo concept operativo digitale che ridefinirà il modo di vivere a bordo della vettura.

La personalizzazione sarà centrale per l’esperienza utente rivisitata anche grazie all’introduzione del display più grande mai utilizzato a bordo di una Porsche. Grazie a questo strumento sarà possibile controllare ogni aspetto della vettura oltra a gestire il sistema di infotainment. L’abitacolo è stato pensato per diventare uno spazio esperenziale che permetta di vivere appieno il DNA sportivo della Casa di Stoccarda.

Il nuovo Flow Display si integrerà nella vettura consentendo, attraverso un utilizzo intuitivo, l’accesso a tutte le funzionalità della vettura. Non mancheranno gli elementi che contraddistinguono il marchio come le comode dotazioni o i sedili posteriori regolabili elettricamente.

Interessante è l’introduzione della modalità ‘Mood’, soluzione perfetta per creare l’atmosfera ideale all’interno dell’abitacolo e migliorare l’esperienza di guida. Porsche, inoltre, mette a disposizione degli utenti una vasta gamma di materiali, inserti decorativi e colorazioni per creare combinazioni infinte.

Come dichiarato da Markus Auerbach, responsabile Interior Design presso Porsche Style: “Il nostro obiettivo era quello di coniugare le caratteristiche tipiche della Cayenne e i display di nuova concezione con le funzionalità della nuova ‘Porsche Digital Interaction’, creando un insieme armonioso, innovativo, proiettato al futuro e curato nei minimi dettagli”.

Il benessere di tutti gli occupanti è fondamentale per Porsche e i passeggeri della Cayenne Electric avranno a disposizione più spazio e nuovi feature dedicate al comfort. I sedili presentano maggiori possibilità di regolazione e l’ampio tetto panoramico scorrevole ha un controllo variabile della luminosità (Variable Light Control).

La Casa di Zuffenhausen ha introdotto anche la possibilità di riscaldamento delle superfici, non limitata esclusivamente ai sedili, per riscaldare i punti di maggior contatto. Nello specifico i braccioli e alcune sezioni delle portiere potranno diventare più calde favorendo il comfort alla guida.