WhatsApp finalmente permette l’invio delle foto live

WhatsApp sta per sfornare una novità tanto richiesta dagli utenti.

L’app di Meta tendenzialmente è favorevole ad accogliere le richieste degli utenti, quando capita che questi richiedano l’introduzione di alcune funzioni.

In passato è accaduto con diverse richieste, come la possibilità di inviare contenuti multimediali in alta definizione.

E potrà accadere tante volte, anche in futuro, che alcune richieste vengano esaudite.

In generale, WhatsApp è una piattaforma che cambia molto, e che tende ad aggiornarsi con delle novità.

Il cambiamento è sicuramente alla base del progetto vincente di WhatsApp, che rimane tra le applicazioni più scaricate al mondo.

Adesso WhatsApp si aggiornerà con tante novità.

WhatsApp: come inviare una foto live sulla piattaforma

Una delle novità in arrivo su WhatsApp, e anche tanto richieste dagli utenti è la possibilità di inviare sulla piattaforma foto live.

Come sappiamo i dispositivi iOS permettono agli utenti di scattare delle foto live. Questa funzione è molto utilizzata poiché dà la possibilità di effettuare degli scatti vivi, cogliendo la dinamicità ma anche i suoni di quel momento.

Stessa cosa vale per Android con le foto in movimento.

Fino a questo momento, non era però possibile condividere questi contenuti tramite la piattaforma.

Quindi le opzioni erano due, o si inviavano le foto statiche, perdendo sia il movimento che il suono dell’immagine originale, oppure si convertiva in gif, ovvero in brevi video.

Finalmente WhatsApp ha deciso di ovviare a questo problema, poiché le foto live e le foto in movimento sono tra le tipologie di scatti più apprezzati dai diversi utenti.

Con il nuovo aggiornamento, che verrà distribuito in maniera graduale agli utenti, WhatsApp permetterà dunque l’invio di contenuti direttamente in movimento.

Si tratta di un passo in avanti davvero importante per la piattaforma, a che punta sempre a migliorare i suoi servizi e trasformarsi in un’applicazione multimediale completa.