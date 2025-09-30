Truffa e phishing in corso con un messaggio tramite e-mail, attenzione



Secondo le ultime evidenze raccolte dagli utenti, una nuova truffa sarebbe mettendo a rischio i dati personali e i conti correnti di tantissime persone. Il testo in questione fa credere di essere stati contattati da una bella donna di 31 anni, cosa che non è assolutamente vera. Proprio in basso ci sono infatti tutte le parole contenute all’interno del messaggio di posta elettronica, così da mettere al corrente gli utenti.

C’è ancora un messaggio che sta tenendo con il fiato sospeso tantissimi utenti a causa delle problematiche che potrebbe creare. Secondo quanto è venuto fuori in queste ore, si tratta di una truffa, qualcosa di davvero difficile da decifrare. Tantissime persone hanno fatto presente che il testo contiene un link, il quale porta ad una pagina creata appositamente per derubare gli utenti. Ecco il testo:

“Ciao!

Sono Nicole e ho 31 anni.

Una lettera inaspettata, ma a volte la vita riserva proprio queste sorprese…

Dopo una lite con mio marito ho deciso di prendermi una pausa, mi sono fermata in hotel e all’improvviso ho capito

quanto mi manca una semplice comunicazione umana.

Non voglio essere triste da sola quando potrei conoscere qualcuno di nuovo e semplicemente passare una bella serata.

Che ne pensi di conoscerci meglio e trascorrere un po’ di tempo piacevole insieme? Ci stai?

Non posso lasciare qui il mio numero di telefono e non voglio rischiare a scrivere via e-mail — così è più tranquillo e sicuro.

Se ti va di chiacchierare, dai un’occhiata al sito di incontri — questo è il mio nickname, inseriscilo nella ricerca — SweetMuse

Forse hai già un account su questo social network, allora per te sarà ancora più facile https://childcareconsultingsolution.com/pmw8.

Lì è tutto più semplice e anonimo — magari riusciamo a rendere questa serata più piacevole per entrambi“.