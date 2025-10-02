Snapdragon 8 Elite Gen 5: il supporto nativo per APV apre nuove possibilità per i creator

Qualcomm

Qualcomm ha un obiettivo preciso: trasformare lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 nel punto di riferimento assoluto per la produzione multimediale su smartphone. Il nuovo chip non si limita a incrementare prestazioni e potenza grafica, ma introduce un supporto che potrebbe fare davvero la differenza per registi indipendenti, creator digitali e professionisti del video: il codec Advanced Professional Video (APV) di Samsung, integrato nativamente a livello hardware.

Qualcomm al contrattacco: sfida diretta ad Apple

Negli ultimi anni Apple ha dominato il segmento della produzione video professionale mobile con il suo codec ProRes, molto apprezzato per qualità e flessibilità in post-produzione. Ora Qualcomm vuole cambiare le carte in tavola: il supporto all’APV, che debutterà sulla prossima serie Samsung Galaxy S26, è un chiaro segnale di sfida. Il vantaggio non è solo tecnologico, ma anche economico: a differenza di ProRes, APV è un codec royalty-free, che non impone costi di licenza ai produttori e può quindi essere adottato in maniera più diffusa senza vincoli.

APV: efficienza e qualità in un solo pacchetto

Il cuore della novità è l’equilibrio tra qualità e compressione. L’APV riesce a garantire una resa quasi lossless, mantenendo file del 10% più leggeri rispetto a ProRes e addirittura del 20% più compatti rispetto all’HEVC. In un’epoca in cui lo spazio di archiviazione resta una risorsa preziosa sugli smartphone, questa efficienza non è un dettaglio da poco.

Dal punto di vista tecnico, APV supporta:

codifica intra-frame per una qualità stabile frame per frame,

video multi-view,

standard HDR10+,

risoluzioni fino a 8K,

campionamenti cromatici fino a 4:4:4:4 con profondità colore da 10 a 16 bit.

Una flessibilità enorme, che consente di lavorare con materiali pensati non solo per la fruizione mobile ma anche per pipeline professionali di cinema e TV. Il codec non nasce isolato: dietro c’è un processo di standardizzazione tramite l’IETF (Internet Engineering Task Force), che ne conferisce una validità internazionale. Inoltre, il supporto già annunciato da aziende leader come Adobe, Blackmagic Design (DaVinci Resolve), Dolby e persino YouTube, fa intuire come l’APV possa rapidamente conquistare uno spazio reale nei flussi di lavoro professionali.

Un dettaglio rilevante: poter girare con lo smartphone e montare direttamente in software professionali senza necessità di conversione intermedia significa tagliare tempi e costi di produzione, abbattendo un ostacolo che ha sempre limitato l’uso mobile in contesti di alto livello.

Creatività senza barriere

La vera rivoluzione non sta solo nelle specifiche, ma nelle opportunità che ne derivano. Con Snapdragon 8 Elite Gen 5 e APV, un creator potrà registrare un video in qualità cinematografica, editarlo in un software professionale e pubblicarlo in poche ore, senza dover passare per attrezzature dedicate o workflow macchinosi. Per i videomaker indipendenti, gli streamer o i giornalisti sul campo, significa portare uno studio completo in tasca. Per i grandi brand, invece, vuol dire aprire la porta a nuove forme di contenuto agile e immediato, mantenendo comunque uno standard elevato.