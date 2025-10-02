Pixel Watch, Google studia il rilevamento della pressione sanguigna

L’obiettivo di Google in questo momento è ridurre il gap con gli altri smartwatch e a quanto pare l’azienda avrebbe scelto di farlo subito. I Pixel Watch diventeranno infatti molto più di semplici dispositivi per il fitness o il monitoraggio del sonno, grazie al nuovo programma di ricerca chiamato Fitbit Hypertension Study. Questo è stato pensato appositamente per raccogliere dati utili allo sviluppo di funzioni di rilevamento della pressione sanguigna direttamente dal polso.

Secondo quanto emerso dall’aggiornamento 4.53 di Fitbit per Android, gli utenti interessati potranno candidarsi attraverso un breve questionario. Una volta selezionati, i volontari permetteranno all’orologio di raccogliere dati dai sensori durante l’uso quotidiano. Google avverte che la partecipazione potrebbe incidere leggermente sull’autonomia della batteria, ma rappresenta un passo necessario per mettere a punto l’algoritmo.

Alcuni utenti scelti casualmente riceveranno inoltre un dispositivo dedicato per la misurazione della pressione da indossare per 24 ore, che dovrà poi essere restituito. In cambio, è previsto un compenso di 50 dollari.

Battere la concorrenza: l’obiettivo di Google

La funzione non è ancora disponibile sul Pixel Watch e difficilmente lo sarà a breve: si tratta di un progetto di ricerca nelle fasi iniziali. Tuttavia, la direzione intrapresa è chiara e potrebbe distinguere il wearable di Google dalla concorrenza.

Al momento, la misurazione della pressione al polso non è molto diffusa. Samsung offre questa possibilità sui Galaxy Watch, ma richiede una calibrazione iniziale con un misuratore tradizionale, rendendo l’esperienza meno immediata. Apple, con watchOS 26, ha introdotto un sistema di notifiche per individuare potenziali segnali di ipertensione su Apple Watch Series 9, 10 e 11, senza però fornire valori precisi.

Se Google riuscisse a sviluppare un sistema completamente integrato, il Pixel Watch si posizionerebbe come un vero alleato nella prevenzione, trasformando l’orologio in uno strumento capace di offrire informazioni che potrebbero interessare anche i medici.

Oltre lo smartwatch tradizionale, Pixel Watch sarà una novità

Il futuro dei wearable sembra sempre più orientato verso la salute. Funzioni come il rilevamento della pressione arteriosa, infatti, offrono un valore aggiunto rispetto a ciò che uno smartphone già consente. Il polso è il punto ideale per raccogliere questi dati e Google punta chiaramente a fare del Pixel Watch non solo un orologio smart, ma un compagno per il benessere quotidiano.