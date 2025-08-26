Google Pixel Watch 3, prezzo in caduta libera su Amazon: costa 100 euro in meno oggi

Promozione da non perdere assolutamente di vista sul Google Pixel Watch 3, in questi giorni lo smartwatch può essere vostro con un rapporto qualità/prezzo più unico che raro, e mettere le mani comunque su un prodotto che offre un risparmio nettamente superiore al normale su Amazon.

La promozione di cui vi parliamo oggi è applicata su tutte e quattro le colorazioni disponibili per Google Pixel Watch 3, in vendita esattamente allo stesso identico prezzo di vendita, nella variante in particolare con diagonale di 41 millimetri. Il collegamento alla rete avviene solo ed esclusivamente tramite lo smartphone, ciò sta a significare che il modello in offerta non presenta la possibilità di installare eSIM direttamente al suo interno.

Google Pixel Watch 3: uno sconto mai visto prima su Amazon

Uno sconto assolutamente imperdibile per tutti i consumatori che vogliono avere accesso ad un prodotto di tutto rispetto, considerato (giustamente) tra i migliori in circolazione. Il suo valore consigliato è di 399 euro, mentre oggi può essere vostro con una spesa finale di soli 299 euro, riduzione di 100 euro più che valida per un dispositivo di alta qualità. Ordinatelo subito al seguente link.

A differenza di quanto potreste immaginare, lo smartwatch può facilmente essere utilizzato con qualsiasi sistema operativo in commercio, sia esso iOS o Android, senza vincoli particolari a cui sottostare. Le funzioni raggiungibili sono sostanzialmente sempre le stesse, tra cui ad esempio troviamo la misurazione del battito cardiaco e della percentuale di ossigeno nel sangue, ma anche monitoraggio del sonno, calcolo di passi, distanza percorsa e similari.

All’interno della confezione potrete trovare un cinturino realizzato in silicone di colorazione grigia, è facilmente intercambiabile con uno dei tanti modelli disponibili sul mercato.