Nothing Phone 4a: primi indizi dal database IMEI

Nothing, la giovane azienda guidata da Carl Pei, ha costruito la propria reputazione su design originali e su un approccio essenziale ma ricercato. Dopo il lancio del Phone (3), il primo vero top di serie presentato lo scorso luglio, si torna a parlare della fascia media, un settore che ha già dato visibilità con i modelli 3a e 3a Pro.

Secondo quanto riportato da Smartprix, nel database IMEI è comparso un nuovo codice identificativo, A069P. La sua indicazione non passa inosservata. Il precedente Phone (3a) Pro era registrato come A059P, e la sequenza fa pensare all’arrivo del successore diretto, ovvero il probabile Nothing Phone4a Pro. Per logica, la sua versione base dovrebbe essere associata al codice A069. Questo dettaglio confermerebbe la volontà di Nothing di mantenere la stessa strategia di differenziazione già adottata in passato.

Nothing Phone 4a: strategia di distribuzione e prospettive future

Per quanto riguarda le tempistiche si pensa ad un lancio entro il primo trimestre del 2026, quindi in linea con la cadenza dei modelli precedenti, rispettando la finestra annuale. Al momento non ci sono informazioni ufficiali sulle specifiche tecniche, ma l’esperienza dei modelli 3a consente di ipotizzare differenze tra la versione standard e quella Pro. La variante più completa potrebbe includere materiali più raffinati, come l’alluminio, e un comparto fotografico più avanzato, con l’obiettivo di offrire una gamma equilibrata tra prestazioni e prezzo.

Un aspetto centrale resta la distribuzione. I modelli 3a e 3aPro negli Stati Uniti sono stati proposti attraverso un “Beta Program”, caratterizzato da limitazioni sulla garanzia, politiche di reso ridotte a 14 giorni e un supporto tecnico minimo. Una formula che ha convinto poco il pubblico americano, a differenza della strategia tradizionale adottata per i modelli Phone (3) e Phone (2). Per i nuovi 4a e 4a Pro, invece un approccio più convenzionale potrebbe fare la differenza, garantendo una maggiore penetrazione nei mercati competitivi.

L’arrivo della serie 4a completerebbe l’offerta Nothing. Con il Phone (3) nel segmento premium e l’atteso Phone(4) previsto nel 2026, i modelli 4a e 4aPro andrebbero a presidiare la fascia media, ampliando la copertura del marchio su più livelli di prezzo. Ciò permetterebbe a Nothing di consolidare il proprio posizionamento e rafforzare la sua crescita nei mercati.