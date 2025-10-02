Redmi 15 in offerta ASSURDA su Amazon: costa 100 euro in meno

Lo sconto che gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare in questi giorni su Amazon è davvero uno dei migliori in circolazione, proprio perché arriva la possibilità di acquistare il Redmi 15, uno smartphone di fascia media che offre comunque accesso a prestazioni davvero di livello nettamente superiore.

Il prodotto in questione si contraddistingue prima di tutto per un peso superiore al normale, raggiungendo per la precisione 224 grammi, con dimensioni che si aggirano sui 171,1 x 82,1x 8,6 millimetri di spessore. Il suo display è difatti molto grande, se pensate che comunque parliamo di un pannello da 6,9 pollici di diagonale, un buonissimo IPS LCD con refresh rate a 144Hz (quindi estremamente fluido e versatile), con anche risoluzione di 1080 x 2340 pixel e 374 ppi.

Il processore è perfettamente in linea con la fascia di prezzo di posizionamento, essendo un Qualcomm Snapdragon 695, octa-core con una frequenza di clock a 2,8GHz, passando anche per GPU Adreno 610, oltre a una configurazione che prevede 8GB di RAM con un quantitativo di memoria interna che varia fino a un massimo di 256GB (ed è inoltre espandibile con microSD).

Iscrivetevi al canale Telegram @codiciscontotech per tutte le offerte Amazon e anche i codici sconto gratis in esclusiva sul vostro smartphone.

Redmi 15, uno sconto mai visto per tutti gli utenti su Amazon

Correte subito ad acquistare il Redmi 15, lo smartphone parte da un listino di 299 euro e scende di circa 100 euro, in modo tale che l’investimento finale che l’utente deve sostenere corrisponda esattamente a soli 199,90 euro. Acquistatelo subito premendo questo link.

Un rapporto qualità/prezzo nettamente favorevole, dettato anche dalla presenza di una batteria da ben 7000mAh, quantitativo più che sufficiente se considerate che comunque parliamo di un prodotto di fascia bassa, capace in questo modo di garantire una usabilità quotidiana davvero elevata, nonché estesa su più giorni, anche con supporto alla ricarica rapida.