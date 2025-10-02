Ad
DJI propone sconti esclusivi per Amazon Prime Days

Le stazioni di alimentazione portatili di DJI, protagoniste di sconti sensazionali proposti in occasione dei Prime Days di Amazon.

scritto da Margareth Galletta
L’energia portatile sta diventando un elemento sempre più centrale nella vita quotidiana. In tale contesto, le power station si affermano come strumenti indispensabili per garantire autonomia e affidabilità. A tal proposito, DJI ha deciso di sorprendere i suoi utenti con una serie di offerte dedicate alla serie DJI Power, pensata per combinare potenza, sicurezza e versatilità in dispositivi facili da trasportare e da utilizzare in diversi contesti. Tali vantaggi verranno presentati dal 7 al 14 ottobre in occasione degli Amazon Prime Days.

DJI: scopriamo i dispositivi in offerta

Al centro dell’attenzione si collocano due modelli lanciati quest’anno. Il DJI Power 2000 si distingue per la sua capacità di 2048 Wh e un’uscita CA di 3000 W. La rapidità di ricarica e le funzioni di sicurezza avanzate lo rendono adatto tanto al lavoro sul campo quanto a escursioni o emergenze domestiche. Offrendo una soluzione completa e affidabile per chi non vuole rinunciare alla continuità energetica. Il prezzo base di tale dispositivo è di 1399 euro, costo che cala a 999 euro in occasione dei Prime Days. Con un risparmio pari al 29%.

Il DJI Power 1000 V2, invece, propone un approccio più compatto, senza rinunciare alle prestazioni. Con 1024 Wh e un’uscita CA fino a 2600 W, tale modello punta su efficienza e portabilità. Diventando ideale per brevi viaggi, campeggio o per alimentare elettrodomestici leggeri. La versione aggiornata ottimizza i tempi di ricarica e la facilità di trasporto, rispondendo a chi cerca un equilibrio tra praticità e potenza. Il dispositivo, disponibile a 899 euro, viene venduto a 549 euro, con un risparmio del 39% durante i Prime Days.

È importante sottolineare che l’iniziativa si estende anche ad altri prodotti e accessori della gamma. Ampliando le possibilità per chi desidera dotarsi di una soluzione energetica completa con i diversi modelli DJI. E non è tutto. Prima dell’apertura ufficiale delle offerte, è previsto un accesso anticipato tramite codici esclusivi: DJIITPOWER2 per il modello DJI Pover 2000, DJIITPOWER1 per il DJI Power 1000 V2. 

Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.