DJI Osmo Action 6: trapelate nuove informazioni

La nuova generazione di action cam si prepara a ridisegnare i confini dell’esperienza di ripresa. A tal proposito, sono circolate informazioni riguardo la Osmo Action 6, prossimo modello sviluppato da DJI. Con dettagli tecnici e funzionalità che segnano un salto qualitativo rispetto alle versioni precedenti. Le immagini trapelate e le indiscrezioni delineano un prodotto orientato non solo ai professionisti dei contenuti digitali. Ma anche a chi pratica sport estremi o attività outdoor e cerca un dispositivo compatto, versatile e interattivo. Tra le novità più discusse c’è la possibilità di controllare la videocamera tramite smartwatch. In particolare con Apple Watch e dispositivi Garmin. Attraverso la connessione Bluetooth 5.1, l’utente potrà avviare o interrompere le registrazioni. Inoltre, può cambiare modalità di ripresa e visualizzare direttamente nei video dati in tempo reale. Come frequenza cardiaca, altitudine o posizione GPS. Nel caso degli smartwatch Garmin, saranno disponibili metriche più avanzate, pensate specificamente per subacquei e sportivi.

DJI Osmo Action 6: ecco le caratteristiche emerse

Sul fronte tecnico, il dispositivo dovrebbe includere un sensore da 1 pollice, più ampio rispetto al modello precedente. A ciò si aggiunge un avanzamento delle capacità video. Con registrazioni in 8K a 30fps, in 5.3K a 60fps e in 4K fino a 120fps. Per chi cerca effetti di rallentamento spinti, sarà disponibile anche il Full HD a 240fps. L’introduzione del profilo colore D-Log M a 10 bit permetterà, inoltre, maggiore flessibilità in fase di post-produzione.

La stabilizzazione rimane un punto centrale. DJI dovrebbe implementare una nuova versione di RockSteady, arricchita da algoritmi di intelligenza artificiale, per garantire fluidità anche nelle riprese più complesse. La memoria interna, compresa tra 47 e 64 GB è espandibile tramite microSD. Il dispositivo, inoltre, si combina con connettività Wi-Fi 6 e una porta USB-C compatibile con DisplayPort. Riguardo l’autonomia, la batteria da 1.950 mAh promette oltre quattro ore di registrazione in 4K.

Le indiscrezioni indicano una fascia di prezzo che dovrebbe oscillare tra i 329 e i 429 euro per la versione base. Mentre il pacchetto “Adventure Combo”, con batterie e accessori extra, potrebbe posizionarsi tra i 479 e i 579 euro. L’arrivo ufficiale sarebbe previsto per la metà di ottobre, con preordini immediati e distribuzione già da novembre. Se le anticipazioni verranno confermate, il dispositivo DJI non rappresenterà soltanto una novità interessante, ma un nuovo passo nell’evoluzione delle action cam.