DJI Power 1000 V2: arriva una versione migliorata della stazione

Il nuovo DJI Power 1000 V2 dimostra l’impegno dell’azienda verso l’innovazione nel settore dell’energia portatile. La stazione di alimentazione risulta rinnovata e perfezionata rispetto alla versione precedente. È pensata per chi necessita di potenza affidabile e immediatamente disponibile. Ciò sia in ambienti domestici sia durante attività all’aperto. Con un’erogazione continua di 2600 watt e una capacità di 1024 Wh, tale dispositivo riesce a fornire energia a numerosi apparecchi in contemporanea. Il tutto ricaricandosi in tempi estremamente brevi. Una delle qualità del Power 1000 V2, infatti, è la rapidità con cui si ricarica. Bastano 56 minuti per una ricarica completa tramite rete elettrica. Oppure 37 minuti per raggiungere l’80% della capacità. Inoltre, la possibilità di espandere la batteria fino a oltre 11.000 Wh tramite cinque moduli aggiuntivi consente una copertura energetica prolungata. Rendendolo ideale anche come backup domestico in situazioni di emergenza.

DJI Power 1000 V2: dettagli sulla nuova stazione di alimentazione

L’azienda ha progettato tale unità pensando a diversi scenari di utilizzo. Può alimentare droni, apparecchi elettronici, luci, strumenti di lavoro e dispositivi domestici grazie a una varietà di porte. Tra cui due USB-C da 140 W, che garantiscono una ricarica veloce e potente anche per laptop di fascia alta. La gestione intelligente del dispositivo è affidata al nuovo sistema BMS. Quest’ultimo non solo ottimizza le prestazioni, ma garantisce anche una maggiore protezione.

Il controllo remoto tramite l’app DJI Home aggiunge un ulteriore livello di comodità. L’utente può visualizzare i parametri energetici, controllare lo stato di ricarica e gestire ogni aspetto del sistema direttamente dallo smartphone. Il Power 1000 V2 supporta anche la modalità UPS. Fondamentale per chi necessita di un’alimentazione ininterrotta.

Infine, la ricarica può avvenire anche attraverso pannelli solari o il caricabatterie per auto, garantendo piena flessibilità in ogni contesto. DJI propone anche una serie di accessori compatibili, come caricabatterie superveloci e batterie di espansione. I quali completano il sistema e ne ampliano ulteriormente le funzionalità. Il dispositivo verrà offerto al prezzo di 907 euro.