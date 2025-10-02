Amazon: l’autunno vede fiorire le grandi offerte, c’è l’80% di sconto

Comprare i prodotti migliori su Amazon è diventato ormai un’abitudine per gli utenti che sanno di poter portare a casa degli affari ogni giorno. Secondo quanto riportato, mai durante questo mese si era arrivati a prezzi così bassi come quelli che oggi rappresentano i dispositivi elencati nella lista sottostante.
Si può sfruttare Amazon anche oggi: le offerte sono tra le migliori del mese
Con gli sconti di oggi, Amazon presenta a tutti quello che voleva già fare mese scorso ovvero un progetto fatto di offerte con prezzi molto più bassi del solito. Ecco la lista di tutti i prodotti che potrebbero piacervi e che tra l’altro sono coperti da due anni di garanzia come al solito su Amazon:
GIGABYTE B860 DS3H Scheda madre – CPU Intel Core Ultra, VRM a 8+1+2+2 fasi, fino a 9066MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, USB 3.2 Gen 2×2, PREZZO: 168,60€, LINK
MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 16G TRIO OC GDDR7 256bit, scheda video con frequenza di boost fino a 2715 MHz, PCIe Gen 5, DLSS 4, 3 porte DP 2.1, 1 porta HDMI 2.1, formato ATX, PREZZO: 1.331,37€, LINK
acer Nitro V 15 ANV15-52-98W0 Notebook Gaming, Processore Intel Core i9-13900H, Ram 32 GB DDR4, 1024 GB SSD, Display 15.6″ FHD IPS 165 Hz LED LCD, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7, Windows 11 Home, PREZZO: 1.499,00€, LINK
AOC 16.1” PC Portatile,Ryzen 7 5700U, Fino a 4,3 GHz, RAM 16GB M.2 NVMe SSD 512GB Laptop, Tastiera Retroilluminata, Radeon RX Vega 8 Graphics Notebook, WiFi-6,HDMI, 1080P,Tipo-C,Guscio Metallico, PREZZO: 419,99€, LINK
Xiaomi 15T Pro, Smartphone 12+256GB, Display Eye-care 6,83″ 144Hz, MediaTek Dimensity 9400+, Leica 5x Pro 50MP, 5500mAh, Garanzia 2 Anni, Nero, Caricabatterie non incluso +Xiaomi Watch S4 Nero, PREZZO: 799,90€, LINK