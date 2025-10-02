Game Booster di Samsung introduce il monitoraggio in overlay

Game Booster
Chi sceglie un Samsung Galaxy, spesso lo fa anche per l’ecosistema software che l’azienda sudcoreana mette a disposizione: aggiornamenti puntuali, applicazioni proprietarie e funzionalità pensate per rendere l’esperienza più ricca rispetto alla concorrenza. Tra queste c’è Game Booster, l’applicazione dedicata al gaming mobile che da tempo accompagna gli smartphone Galaxy. Nelle ultime ore l’app ha ricevuto un aggiornamento importante che introduce una funzione molto richiesta dagli utenti: la possibilità di avere un monitoraggio del sistema in overlay, una caratteristica finora diffusa soprattutto nel mondo PC.
Monitoraggio in tempo reale durante le sessioni di gioco
Con la nuova versione, durante una partita sarà sufficiente toccare l’icona di Game Booster nell’angolo in basso a sinistra per abilitare la funzione di monitoraggio. Da quel momento comparirà un riquadro — inizialmente posizionato in alto a destra — che mostrerà in tempo reale dati cruciali per i gamer:
FPS (frame per secondo) raggiunti dal gioco
- Utilizzo della CPU
- Utilizzo della GPU
- Utilizzo della RAM
Il riquadro è completamente personalizzabile e può essere spostato in qualsiasi zona dello schermo, in modo da non ostacolare l’esperienza di gioco. Una soluzione utile soprattutto per chi vuole testare le prestazioni del proprio smartphone o capire come il device gestisce titoli particolarmente esigenti.
Un menu mobile per il pieno controllo
Oltre al monitoraggio, la nuova versione 8.0.01.10 di Game Booster introduce anche un menu mobile sempre a portata di mano. Questo pannello consente di:
- catturare screenshot al volo,
- attivare o disattivare il monitoraggio in overlay,
- accedere rapidamente ad alcune impostazioni senza dover interrompere la partita.
- Una piccola ma significativa aggiunta che rende più fluido il controllo delle funzioni di gioco.
Disponibilità e dispositivi supportati
Al momento, l’aggiornamento è in fase di rilascio per due modelli specifici: Samsung Galaxy S25 e Galaxy Z Fold7. Tuttavia, è solo questione di tempo prima che la distribuzione si allarghi anche ad altri smartphone Galaxy compatibili. Gli utenti possono scaricare la nuova versione direttamente dal Galaxy Store oppure, in alternativa, tramite portali come APK Mirror.
Perché è una novità importante
La possibilità di avere un monitoraggio in overlay porta il gaming mobile un passo più vicino all’esperienza PC. Non si tratta solo di un vezzo per i giocatori più esigenti: conoscere gli FPS in tempo reale o l’uso delle risorse permette di valutare le prestazioni del proprio smartphone, capire quanto incide un titolo sulla batteria e magari decidere quando intervenire con settaggi grafici più leggeri. In altre parole, Game Booster non è più soltanto un’app di contorno, ma uno strumento concreto per chi vuole sfruttare al massimo le capacità hardware del proprio Galaxy.