Ad
Informatica e Sistemi OperativiNewsScienza e Tecnologia

Windows 11 24H2: niente più crash sui dispositivi Intel bloccati

Finalmente Windows 11 24H2 arriva anche sui dispositivi Intel bloccati. In tal modo il sistema interviene sui crash riscontrati.

scritto da Margareth Galletta
Windows 11 24H2

La diffusione di Windows 11 ha spesso incontrato ostacoli legati alla compatibilità hardware. Uno dei casi più discussi è stato quello che ha coinvolto i computer con processori Intel. Dopo mesi di segnalazioni e di attese, la situazione sembra finalmente avviata verso una soluzione. Microsoft ha confermato di aver rimosso il blocco che impediva l’installazione dell’aggiornamento 24H2 sui dispositivi interessati. Alla base del problema c’era un’incompatibilità con i driver Intel Smart Sound Technology (SST), componente essenziale per la gestione dei segnali audio. Gli errori si traducevano in schermate blu improvvise che rendevano impossibile completare l’aggiornamento. Per ridurre i rischi, l’azienda aveva inserito una restrizione automatica all’interno di Windows Update, in particolare per i PC dotati di processori Intel di undicesima generazione. Tale meccanismo di sicurezza, chiamato “safeguard hold”, rimane attivo finché non viene individuata una soluzione stabile, e ha rappresentato un passaggio necessario per garantire la stabilità dei sistemi.

Windows 11 24H2: ecco come il nuovo aggiornamento interviene sugli ostacoli

Il passo decisivo è arrivato con la distribuzione di versioni aggiornate dei driver SST. Per sbloccare l’installazione è richiesta la presenza delle release 10.29.00.5714 o superiori, oppure delle 10.30.00.5714 o successive. Una volta installati i pacchetti corretti, Windows rimuove automaticamente la restrizione, anche se la disponibilità dell’aggiornamento può richiedere fino a due giorni. Qualora il blocco restasse attivo oltre tale periodo, significa che per quella specifica configurazione non è ancora pronto un driver adatto, e in quel caso la raccomandazione è di rivolgersi direttamente al produttore del dispositivo.

La risoluzione di tale nodo si affianca ad altre correzioni rilasciate nello stesso arco di tempo. Tra cui quelle dedicate a malfunzionamenti con l’audio Dirac e con l’app Fotocamera. Microsoft ha assicurato che continuerà a lavorare insieme a Intel e agli altri partner tecnologici per rendere più fluido il processo di aggiornamento. Puntando, in tal modo, a ridurre al minimo i disagi per gli utenti interessanti.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.