Windows 11 24H2: niente più crash sui dispositivi Intel bloccati

La diffusione di Windows 11 ha spesso incontrato ostacoli legati alla compatibilità hardware. Uno dei casi più discussi è stato quello che ha coinvolto i computer con processori Intel. Dopo mesi di segnalazioni e di attese, la situazione sembra finalmente avviata verso una soluzione. Microsoft ha confermato di aver rimosso il blocco che impediva l’installazione dell’aggiornamento 24H2 sui dispositivi interessati. Alla base del problema c’era un’incompatibilità con i driver Intel Smart Sound Technology (SST), componente essenziale per la gestione dei segnali audio. Gli errori si traducevano in schermate blu improvvise che rendevano impossibile completare l’aggiornamento. Per ridurre i rischi, l’azienda aveva inserito una restrizione automatica all’interno di Windows Update, in particolare per i PC dotati di processori Intel di undicesima generazione. Tale meccanismo di sicurezza, chiamato “safeguard hold”, rimane attivo finché non viene individuata una soluzione stabile, e ha rappresentato un passaggio necessario per garantire la stabilità dei sistemi.

Windows 11 24H2: ecco come il nuovo aggiornamento interviene sugli ostacoli

Il passo decisivo è arrivato con la distribuzione di versioni aggiornate dei driver SST. Per sbloccare l’installazione è richiesta la presenza delle release 10.29.00.5714 o superiori, oppure delle 10.30.00.5714 o successive. Una volta installati i pacchetti corretti, Windows rimuove automaticamente la restrizione, anche se la disponibilità dell’aggiornamento può richiedere fino a due giorni. Qualora il blocco restasse attivo oltre tale periodo, significa che per quella specifica configurazione non è ancora pronto un driver adatto, e in quel caso la raccomandazione è di rivolgersi direttamente al produttore del dispositivo.

La risoluzione di tale nodo si affianca ad altre correzioni rilasciate nello stesso arco di tempo. Tra cui quelle dedicate a malfunzionamenti con l’audio Dirac e con l’app Fotocamera. Microsoft ha assicurato che continuerà a lavorare insieme a Intel e agli altri partner tecnologici per rendere più fluido il processo di aggiornamento. Puntando, in tal modo, a ridurre al minimo i disagi per gli utenti interessanti.