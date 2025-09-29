Microsoft aggiorna l’app Foto su Windows 11 con nuove funzioni AI

Dopo l’aggiornamento di marzo, Microsoft introduce nuove funzionalità basate su intelligenza artificiale per migliorare l’app Foto di Windows 11. Gli utenti iscritti al programma Insider e in possesso di PC Copilot Plus stanno iniziando a ricevere un update che punta a semplificare la gestione delle librerie di immagini, aiutando a ridurre il disordine causato da contenuti temporanei o duplicati.

La novità principale è la capacità dell’app di riconoscere automaticamente alcune categorie di immagini e spostarle in cartelle dedicate. L’algoritmo AI identifica screenshot, ricevute, scontrini, documenti di identità come passaporti o patenti, e persino note scritte a mano. In questo modo le gallerie diventano più ordinate, lasciando in primo piano solo le foto più importanti.

Microsoft ha chiarito che la funzione non si basa sulla lingua del testo, ma sull’analisi visiva del contenuto. Ciò significa che il sistema riesce a classificare correttamente un documento, che sia scritto in italiano o in un’altra lingua, garantendo un’organizzazione uniforme a prescindere dalla provenienza del file.

Accesso rapido e molto altro anche in futuro con Microsoft Foto

Le cartelle auto-generate dall’app Foto sono facilmente raggiungibili tramite la nuova sezione Categorie presente nella barra di navigazione a sinistra. Questa struttura rende più immediato recuperare uno scontrino o un documento senza dover scorrere centinaia di immagini.

Al momento le categorie disponibili sono quattro, ma Microsoft punta a un’espansione delle capacità dell’AI, consentendo in futuro di definire categorie personalizzate. Per esempio, non dovrebbero esserci problemi di alcun genere nel filtrare automaticamente foto di animali domestici o raggruppare scatti tematici come quelli delle vacanze. Tutto ciò contribuirebbe a creare una vera e propria esperienza su misura per ogni utente.

L’AI dunque, con questo nuovo update, continua ad integrarsi alla grande con Microsoft e i suoi sistemi. Tantissimi strumenti pratici vengono quindi offerti per semplificare la gestione dei contenuti digitali e risparmiare tempo. Sono queste le novità che dunque su Windows 11 continuano a rafforzare la vocazione di piattaforma intelligente e proiettata al futuro.