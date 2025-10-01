Telegram: Durov accusa la Francia per censura sulle elezioni moldave

Il dibattito sul ruolo delle piattaforme digitali come arbitri della comunicazione globale trova in questi giorni un nuovo terreno di confronto in Europa. Al centro, si colloca Pavel Durov, fondatore di Telegram, che ha accusato l’intelligence francese di aver tentato di esercitare pressioni per ottenere la rimozione di alcuni canali moldavi in vista delle elezioni parlamentari. In cambio, avrebbe ricevuto la promessa di un alleggerimento della propria vicenda giudiziaria in Francia. La questione non riguarda soltanto un contenzioso personale, ma investe direttamente il rapporto tra Stati sovrani e strumenti di comunicazione che sfuggono ai tradizionali meccanismi di controllo. L’aspetto più contestato, secondo Durov, sarebbe stato proprio lo scambio implicito: un miglioramento della sua posizione processuale in cambio di un intervento politico su Telegram.

Telegram: ecco come evolve la situazione in Francia

La replica di Parigi è stata immediata. Il Ministero degli Esteri francese ha giudicato “sospette” le dichiarazioni, soprattutto per il momento scelto. La Moldavia era, infatti, alle urne e il voto si è concluso con il successo di un partito filo-europeo sul fronte filo-russo. L’interpretazione avanzata è che l’imprenditore abbia voluto condizionare indirettamente l’opinione pubblica, accusa che Durov respinge definendola priva di logica di tipo giuridico.

Il nodo si stringe attorno alla gestione concreta dei contenuti. Telegram avrebbe analizzato i canali segnalati sia dalle autorità francesi sia da quelle moldave. Procedendo poi alla rimozione soltanto di quelli in violazione evidente dei termini d’uso. Ma quando da Parigi è arrivata una seconda lista di canali considerati problematici, senza prove di irregolarità, la piattaforma si è rifiutata di oscurarli. Secondo Durov, non si trattava di sicurezza digitale, ma di linee politiche sgradite.

In ogni caso, il fondatore di Telegram ribadisce che la sua piattaforma non accetterà mai di eliminare contenuti per motivi politici. Inoltre, ha dichiarato che l’azienda continuerà a denunciare pubblicamente ogni pressione ricevuta.