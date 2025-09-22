Ad
Monaco lancia hub solare: 275 colonnine EV ad alta potenza

All’aeroporto di Monaco, un hub solare con 275 colonnine permette la ricarica rapida di auto elettriche durante la sosta.

scritto da Margherita Zichella
All’aeroporto di Monaco di Baviera la scena è cambiata: nel parcheggio multipiano P44, la sosta non è più solo un’attesa anonima tra un volo e l’altro, ma diventa parte attiva della transizione ecologica. Qui è nato un hub di ricarica che non ha nulla a che fare con le solite due o tre colonnine isolate che si vedono altrove. Parliamo di 275 stalli, tutti alimentati da energia solare, con due impianti fotovoltaici sui tetti dei parcheggi P44 e P43 capaci di generare fino a 3 MW di potenza. Significa avere energia sufficiente a sostenere centinaia di auto elettriche in contemporanea, senza dover temere lunghe code o infrastrutture insufficienti. Le colonnine arrivano a erogare 22 kW, garantendo tempi rapidi e una ricarica fluida, ideale per chi vive l’aeroporto come luogo di passaggio veloce e organizzato.

 

Sosta smart: ricarica veloce mentre prendi il volo

Il progetto è parte integrante del programma NetZero 2035, la strategia con cui lo scalo bavarese vuole azzerare il proprio impatto ambientale. L’investimento, oltre cinque milioni di euro, non si limita a installare nuove prese di corrente, ma rappresenta una scelta di visione: inserire la sostenibilità dentro la vita quotidiana, nei gesti più banali, come parcheggiare l’auto. In questo senso, l’hub non è solo un servizio in più per i passeggeri, ma un segnale di coerenza verso un futuro in cui mobilità e ambiente non siano in conflitto.

La Baviera è già la regione tedesca con più veicoli elettrici e colonnine attive, e punta a triplicare la rete entro il 2030. In questo scenario, Monaco diventa una vetrina internazionale: dimostra come infrastrutture ben progettate possano rendere l’auto elettrica non un lusso o un compromesso, ma una scelta semplice e naturale.

La sosta si trasforma così in un momento utile: mentre chi viaggia prende un caffè o un aereo, la macchina si ricarica senza che nessuno debba pensarci. È un modo diverso di intendere il tempo e gli spazi, un esempio concreto di come tecnologia e pianificazione possano allearsi per rendere la mobilità sostenibile davvero accessibile. In fondo, non si tratta solo di colonnine: è la prova che, con la giusta visione, la sostenibilità può diventare parte integrante della normalità quotidiana.

