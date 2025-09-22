Monaco lancia hub solare: 275 colonnine EV ad alta potenza

All’aeroporto di Monaco di Baviera la scena è cambiata: nel parcheggio multipiano P44, la sosta non è più solo un’attesa anonima tra un volo e l’altro, ma diventa parte attiva della transizione ecologica. Qui è nato un hub di ricarica che non ha nulla a che fare con le solite due o tre colonnine isolate che si vedono altrove. Parliamo di 275 stalli, tutti alimentati da energia solare, con due impianti fotovoltaici sui tetti dei parcheggi P44 e P43 capaci di generare fino a 3 MW di potenza. Significa avere energia sufficiente a sostenere centinaia di auto elettriche in contemporanea, senza dover temere lunghe code o infrastrutture insufficienti. Le colonnine arrivano a erogare 22 kW, garantendo tempi rapidi e una ricarica fluida, ideale per chi vive l’aeroporto come luogo di passaggio veloce e organizzato.

Sosta smart: ricarica veloce mentre prendi il volo

Il progetto è parte integrante del programma NetZero 2035, la strategia con cui lo scalo bavarese vuole azzerare il proprio impatto ambientale. L’investimento, oltre cinque milioni di euro, non si limita a installare nuove prese di corrente, ma rappresenta una scelta di visione: inserire la sostenibilità dentro la vita quotidiana, nei gesti più banali, come parcheggiare l’auto. In questo senso, l’hub non è solo un servizio in più per i passeggeri, ma un segnale di coerenza verso un futuro in cui mobilità e ambiente non siano in conflitto.

La Baviera è già la regione tedesca con più veicoli elettrici e colonnine attive, e punta a triplicare la rete entro il 2030. In questo scenario, Monaco diventa una vetrina internazionale: dimostra come infrastrutture ben progettate possano rendere l’auto elettrica non un lusso o un compromesso, ma una scelta semplice e naturale.

La sosta si trasforma così in un momento utile: mentre chi viaggia prende un caffè o un aereo, la macchina si ricarica senza che nessuno debba pensarci. È un modo diverso di intendere il tempo e gli spazi, un esempio concreto di come tecnologia e pianificazione possano allearsi per rendere la mobilità sostenibile davvero accessibile. In fondo, non si tratta solo di colonnine: è la prova che, con la giusta visione, la sostenibilità può diventare parte integrante della normalità quotidiana.