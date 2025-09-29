Samsung Galaxy TriFold: nuovi dettagli su multitasking, DeX e fotocamera

Nuove indiscrezioni offrono un quadro sempre più definito del prossimo pieghevole Galaxy TriFold di Samsung, conosciuto anche come Galaxy G. Sono emerse ben 14 animazioni suddivise in più clip, che mostrano come la One UI si adatterà al particolare form factor a tre pannelli. La priorità sembra essere il multitasking: sarà possibile, ad esempio, spostare rapidamente un’app dallo schermo interno a quello esterno tramite scorciatoie dedicate, replicando funzioni già note ai possessori di Galaxy Tab e pieghevoli a libro.

Tra le novità più interessanti spicca una versione del browser Samsung con Galaxy AI integrata, che sfrutta tutta la sezione destra del display interno per fornire assistenza e suggerimenti contestuali. L’interfaccia sarà ottimizzata per sfruttare al massimo l’ampia superficie disponibile, offrendo un’esperienza vicina a quella di un tablet ma con maggiore flessibilità.

DeX, chiamate e comparto fotografico: Samsung pensa in grande

I video trapelati mostrano anche la modalità DeX, che consentirà di collegare il TriFold a monitor esterni per trasformarlo in una vera postazione di lavoro. L’app telefono, invece, apparirà come una finestra flottante che potrà essere spostata liberamente sullo schermo, una soluzione utile per sfruttare lo spazio e continuare a gestire altre applicazioni in parallelo.

C’è spazio anche per una sorpresa sul fronte fotografico: una delle animazioni suggerisce che il dispositivo supporterà uno zoom digitale fino a 100x, un traguardo mai raggiunto prima su un pieghevole Galaxy. Questo dettaglio rafforza l’idea che il TriFold non sarà solo un esperimento di design, ma un vero top di gamma destinato a competere con i flagship tradizionali.

Il lancio, secondo le voci, sarebbe ormai vicino e potrebbe avvenire nei prossimi due mesi, probabilmente con disponibilità iniziale limitata ad alcuni mercati selezionati. Tutti questi indizi confermano che Samsung punta a fare del TriFold il simbolo della sua prossima evoluzione nel settore dei dispositivi pieghevoli, combinando produttività, potenza e innovazione.