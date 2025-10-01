BYD conquista i mari: l’ottava nave accelera l’espansione globale

Il marchio cinese BYD non guarda più soltanto alle strade. I mercati fuori dalla Cina diventano parte vitale della sua strategia. Le previsioni parlano di vendite all’estero capaci di toccare fino al 20% del totale nel 2025. Una cifra enorme, capace di trasformare le rotte commerciali. Per arrivare a questo traguardo, la casa automobilistica ha scelto di potenziare la logistica via mare. In questi giorni è entrata in funzione la BYD Jinan, ottava nave cargo del costruttore. Il nome arriva da una città della provincia di Shandong, dove sorge uno dei più grandi stabilimenti produttivi del marchio. Una scelta che intreccia radici industriali e ambizioni mondiali.

La strategia iniziale di BYD parlava di completamento della flotta nel 2026. Invece le otto navi sono già operative oggi e questo anticipo cambia le prospettive. Tre delle imbarcazioni possono trasportare 9.200 veicoli, mentre le altre arrivano a 7.000 unità. Numeri impressionanti che raccontano una capacità logistica enorme. Le altre navi portano nomi che evocano i centri industriali del Paese: Explorer No.1, Hefei, Changzhou, Shenzhen, Xi’an, Changsha e Zhengzhou. Solo la prima è in affitto, mentre tutte le altre appartengono direttamente a BYD.

Il mare come alleato della crescita BYD in tutto il mondo

Entro fine anno, le consegne fuori dalla Cina dovrebbero arrivare tra 800 mila e un milione di veicoli. Una cifra che rende evidente la centralità dei mercati esteri. Ogni nave che lascia il porto porta con sé il peso di questa visione globale. Dalla stampa cinese trapela che non ci sarebbero piani per ampliare ulteriormente la flotta, forse otto navi bastano per sostenere questa fase della crescita. Oppure si aprirà un nuovo capitolo più avanti? Per ora BYD non vuole rallentare. Con ogni viaggio, la casa automobilistica rafforza il suo posto nel mondo. Le onde diventano strade invisibili, capaci di portare migliaia di auto verso nuovi mercati. Il mare diventa quindi parte integrante della narrazione di BYD con una rotta che non è soltanto geografica, ma anche simbolica, perché dietro ogni partenza si nasconde la promessa di un futuro dove il marchio cinese vuole essere al top.