PosteMobile porta la fibra ultraveloce nelle case italiane

PosteMobile rafforza la propria presenza nel mercato delle telecomunicazioni con PosteCasa Ultraveloce. Si tratta di un servizio che combina la velocità della fibra fino a 2,5Gigabit al secondo con la praticità della rete mobile. L’offerta mette a disposizione un modem Wi-Fi in comodato d’uso gratuito e una chiavetta USB con giga illimitati, pensata per garantire la connessione immediata anche prima dell’attivazione della linea fissa.

Il canone mensile è di 26,90€, con attivazione a 69€ e installazione effettuata da un tecnico specializzato inclusa nel prezzo. Una delle caratteristiche più apprezzate è la trasparenza tariffaria. Non è previsto alcun costo nascosto e tutte le condizioni sono chiare fin dal momento della sottoscrizione. Grazie alla chiavetta USB, la rete è disponibile ovunque in Italia, trasformando PosteCasa Ultraveloce in una soluzione utile anche in mobilità, per chi lavora o studia lontano da casa.

PosteMobile e il servizio voce: chiamate illimitate con il piano opzionale

Accanto alla connessione dati, PosteMobile offre la possibilità di aggiungere un servizio voce fisso opzionale, riservato ai nuovi clienti. Con un sovrapprezzo di soli 5€ al mese, si ottengono infatti chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali. Ma non solo. Anche un telefono in comodato d’uso con segreteria, la visualizzazione del numero chiamante e l’avviso di chiamata. È possibile mantenere il proprio numero attuale oppure attivarne uno nuovo, con il primo mese gratuito per chi sceglie la portabilità.

Sul fronte tecnico, le prestazioni dipendono dalla copertura disponibile. Nelle aree raggiunte dalla fibra FTTH (Fiber To The Home) la velocità arriva fino a 2,5Gbps in download e 1Gbps in upload. Nelle zone con tecnologia FTTC (Fiber To The Cabinet) si possono toccare i 200Mbps, mentre con FTTE (Fiber To The Exchange) il limite scende a 100Mbps. In tutti i casi, l’obiettivo di PosteMobile è garantire una connessione stabile e veloce, adeguata alle esigenze di streaming, gaming online e smart working.

Con questa iniziativa, l’operatore non si limita a proporre un piano internet domestico, ma punta a costruire un sistema che combina velocità, praticità e trasparenza.