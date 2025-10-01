Ecovacs si prepara alla Festa delle Offerte Prime di Amazon: tanti sconti in arrivo

Ecovacs, azienda leader nel settore della produzione di robot aspirapolvere, lavavetri e tosaerba, si prepara alla Festa delle Offerte Prime di Amazon, due giorni di grandissimi sconti con prezzi bassissimi tra cui gli utenti potranno scegliere.

Il profondo ecosistema di Ecovacs, a cui appartengono i più importanti robot aspirapolvere dell’intero mercato, con tantissima tecnologia di ultima generazione, pronta a garantire una resa di livello nettamente superiore, ma anche lavavetri di alta qualità e, ultimi ma non per importanza, anche tagliaerba automatici, si appresta a essere scosso dalla campagna promozionale attiva su Amazon nelle giornate di martedì 7 e mercoledì 8 Ottobre 2025 (precisamente dalle 00:00 di martedì 7 alle 23:59 di Mercoledì 8).

I prezzi si prospettano essere letteralmente in caduta libera, come nel caso di Deebot X9 Pro Omni, robot aspirapolvere di ultima generazione che porta con sé una potenza di aspirazione di 16’600Pa, ma anche tecnologia BLAST, OZMO ROLLER, Zero Tangle 3.0 e molto altro, che è scontato addirittura del 47%, partendo da un listino di 1499 euro, per scendere a soli 799 euro (lo potete acquistare qui su Amazon). La promozione su questo modello è ancora più estesa della Festa delle Offerte Prime, difatti è attiva dal 1° all’8 Ottobre, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Ecovacs, tanti prodotti in promozione

Sempre restando in ambito robot aspirapolvere, ma con prezzi ridotti solo nelle giornate della promozione Amazon, sottolineiamo la presenza di Deebot X11 Omnicyclone (disponibile qui su Amazon), un vero e proprio must-have del settore con i suoi 19’500Pa di potenza di aspirazione e tantissima tecnologia, per poi scendere verso un modello più economico (ma ugualmente performante), quale può essere il Deebot T50 Pro Omni Gen2.

Gli utenti invece interessati all’acquisto di un robot lavavetri, devono sapere che dal 29 settembre all’8 Ottobre 2025 è attiva una interessante promozione su Amazon per l’acquisto di Winbot W2 Pro Omni, un prodotto dotato di stazione multifunzione con ricarica durante il funzionamento e triplo ugello. Il suo prezzo di vendita non è più di 599 euro, ma è possibile acquistarlo con uno sconto di 100 euro, raggiungendo la spesa finale di 499 euro.