Adobe Premiere arriva su iPhone: editing video gratuito con funzioni AI

Adobe mantiene la promessa fatta a inizio settembre e porta Premiere su iOS, con un’app gratuita già disponibile al download dall’App Store. La novità segna un passo importante per l’azienda, che ha scelto un approccio dichiaratamente mobile-first: strumenti derivati dalla versione desktop sono stati adattati allo smartphone, così da offrire un’esperienza di editing completa anche in mobilità.

Gli utenti possono tagliare e unire clip, sovrapporre tracce, aggiungere effetti e perfezionare le modifiche con una precisione al fotogramma, direttamente dal proprio iPhone. L’app funziona anche su iPad, ampliando così le possibilità di utilizzo.

Funzioni AI e strumenti per i creator

La nuova versione di Premiere integra Adobe Firefly, la piattaforma di intelligenza artificiale generativa sviluppata dall’azienda. Grazie a Firefly è possibile creare adesivi, immagini e risorse video partendo da prompt, sfruttando modelli addestrati con attenzione all’etica e ai diritti dei contenuti.

Una delle funzioni più utili è il ridimensionamento automatico dei video, che adatta i filmati ai diversi formati richiesti dalle piattaforme social mantenendo il soggetto al centro dell’inquadratura. Si tratta di uno strumento pensato per velocizzare la produzione di contenuti destinati a TikTok, Instagram o YouTube, rendendo la condivisione più immediata e precisa.

Anche l’audio riceve particolare attenzione. L’app include un piccolo studio integrato con effetti vocali, registrazione voiceover e la funzione Enhance Speech, che migliora la chiarezza della voce riducendo il rumore di fondo.

Modello gratuito con funzioni a pagamento

Premiere per iPhone è disponibile gratuitamente e non contiene pubblicità, ma alcune funzionalità avanzate resteranno accessibili solo tramite piani a pagamento. Tra queste rientrano parte dei servizi di archiviazione cloud e l’utilizzo dell’AI generativa per la creazione automatica di highlights.

Adobe conferma che è in arrivo anche la versione per Android, rafforzando così la sua presenza nel settore mobile. L’obiettivo è chiaro: offrire un editor potente e flessibile, capace di portare le competenze professionali di Premiere anche nelle tasche dei creator.