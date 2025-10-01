Ad
ApplicazioniNews

Adobe Premiere arriva su iPhone: editing video gratuito con funzioni AI

È già disponibile al download Adobe Premiere per iPhone, un approccio alla modifica dei video gratis su mobile.

scritto da Felice Galluccio
Adobe Premiere iPhone

Adobe mantiene la promessa fatta a inizio settembre e porta Premiere su iOS, con un’app gratuita già disponibile al download dall’App Store. La novità segna un passo importante per l’azienda, che ha scelto un approccio dichiaratamente mobile-first: strumenti derivati dalla versione desktop sono stati adattati allo smartphone, così da offrire un’esperienza di editing completa anche in mobilità.

Gli utenti possono tagliare e unire clip, sovrapporre tracce, aggiungere effetti e perfezionare le modifiche con una precisione al fotogramma, direttamente dal proprio iPhone. L’app funziona anche su iPad, ampliando così le possibilità di utilizzo.

Funzioni AI e strumenti per i creator

La nuova versione di Premiere integra Adobe Firefly, la piattaforma di intelligenza artificiale generativa sviluppata dall’azienda. Grazie a Firefly è possibile creare adesivi, immagini e risorse video partendo da prompt, sfruttando modelli addestrati con attenzione all’etica e ai diritti dei contenuti.

Una delle funzioni più utili è il ridimensionamento automatico dei video, che adatta i filmati ai diversi formati richiesti dalle piattaforme social mantenendo il soggetto al centro dell’inquadratura. Si tratta di uno strumento pensato per velocizzare la produzione di contenuti destinati a TikTok, Instagram o YouTube, rendendo la condivisione più immediata e precisa.

Anche l’audio riceve particolare attenzione. L’app include un piccolo studio integrato con effetti vocali, registrazione voiceover e la funzione Enhance Speech, che migliora la chiarezza della voce riducendo il rumore di fondo.

Modello gratuito con funzioni a pagamento

Premiere per iPhone è disponibile gratuitamente e non contiene pubblicità, ma alcune funzionalità avanzate resteranno accessibili solo tramite piani a pagamento. Tra queste rientrano parte dei servizi di archiviazione cloud e l’utilizzo dell’AI generativa per la creazione automatica di highlights.

Adobe conferma che è in arrivo anche la versione per Android, rafforzando così la sua presenza nel settore mobile. L’obiettivo è chiaro: offrire un editor potente e flessibile, capace di portare le competenze professionali di Premiere anche nelle tasche dei creator.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!