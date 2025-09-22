Xiaomi Pad 8, quello che sappiamo prima del debutto

A breve il produttore tech Xiaomi terrà un importante evento di presentazione durante il quale annuncerà la sua nuova serie di smartphone top di gamma Xiaomi 17. A quanto pare, però, durante questo evento l’azienda presenterà in veste ufficiale anche il suo nuovo tablet. Ci stiamo riferendo al pessimo Xiaomi Pad 8. Quest’ultimo è già stato protagonista di rumors e leaks, ma ora abbiamo un quadro piuttosto completo, grazie ai benchmark emersi su Geekbench e grazie a una immagine dal vivo che ci mostra in parte il design.

Xiaomi Pad 8 sta arrivando, eccolo dal vivo in questa nuova immagine

Manca ormai poco tempo all’arrivo ufficiale sul mercato del nuovo tablet di punta di casa Xiaomi, ovvero il prossimo Xiaomi Pad 8. Nonostante questo, continuano ad emergere in rete numerose notizie. Come già accennato in apertura, in queste ore il tablet è stato avvistato in rete anche in una nuova immagine dal vivo che ci rivela, in parte, il suo design.

Come è possibile notare dall’immagine, il tablet viene mostrato frontalmente. Qui possiamo notare la presenza di cornici attorno allo schermo tutte simmetriche tra loro e piuttosto contenute. Il tablet viene inoltre mostrato con due accessori a bordo, ovvero la custodia con la keyboard integrata e il pennino dell’azienda. Quest’ultimo è collocato magneticamente su un lato del tablet.

Come già detto, poi, il nuovo tablet di casa Xiaomi è stato inoltre avvistato sul portale di benchmark Geekbench. I risultati ci hanno confermato alcune caratteristiche tecniche. Sembra che a bordo sarà presente uno dei processori top di gamma di casa Qualcomm, ovvero il potente soc Snapdragon 8s Gen 4. Ad accompagnarlo, sul modello testato su Geekbench sono presenti 12 GB di memoria RAM, ma non è assolutamente da escludere che l’azienda proporrà anche altri tagli di memoria. Il produttore tech Xiaomi ha poi confermato che il tablet potrà contare su una batteria con una capienza di 9200 mah con supporto alla ricarica rapida da 44W.