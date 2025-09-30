Samsung Galaxy A36: ecco One UI 8 e Android 16

Come ben sapete, ormai da diversi mesi Samsung sta lavorando all’introduzione dell’ultima versione della sua interfaccia grafica su tutti gli smartphone della famiglia Galaxy, partendo ovviamente dei più recenti, andando col piano piano al ritroso nel tempo.

Completato l’aggiornamento di tutti i device ad altre prestazioni appartenenti alla famiglia top di gamma di Samsung. Ora l’azienda si sta dedicando ai medi di gamma e anche alla fascia più bassa, dalla Corea del sud infatti ci arriva l’interessante novità dell’apertura del programma di beta per la One UI per Galaxy A36 prima e del rilascio ufficiale della prima versione ufficiale dopo.

Arriva finalmente la nuova One UI

L’aggiornamento è in fase di distribuzione in Corea del sud e porta la versione firmware del dispositivo alla versione A366NKSU2BYI9 che Introduce anche gli aggiornamenti di sicurezza di settembre 2025.

Generalmente l’arrivo in Corea del sud dell’update anticipa di un paio di settimane la distribuzione ufficiale anche a livello globale, quindi in tutta probabilità non manca molto alla distribuzione della nuova interfaccia grafica per gli utenti degli altri mercati compreso quello europeo e quindi anche quello italiano, dunque non rimane che attendere e aggiornare costantemente la pagina legata agli update presente nelle impostazioni del vostro dispositivo.

Ovviamente, come potete immaginare da soli l’aggiornamento Introduce cambiamenti grafici all’interno dei vari menu e in generale del sistema, nuove funzionalità ma soprattutto tutte quelle funzionalità correlate alla Galaxy AI, di conseguenza, non appena quest’ultimo sarà disponibile, ovviamente aggiornate e non aspettate troppo tempo dal momento che sono presenti anche gli aggiornamenti di sicurezza ritenuti indispensabili per la tutela della privacy e in generale dei dati presenti sul vostro dispositivo.

Ovviamente non sappiamo quale sarà la data precisa di arrivo dell’aggiornamento all’interno del mercato europeo, ma non dovrebbe mancare molto, restate in attesa per ulteriori notizie o info direttamente da Samsung.