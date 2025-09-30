Xiaomi 15T Pro è in SCONTO FOLLE su Amazon con REGALO gratis

Xiaomi 15T Pro è in promozione in questi giorni su Amazon con una serie di prezzi bassi cui gli utenti devono sicuramente fare affidamento nell’ottica di raggiungere il massimo livello di risparmio possibile. La promozione viene applicata sull’ultimo modello che ha visto la luce sul mercato internazionale, con dimensioni elevate, pari a 162,7 x 77,9 x 7,96 millimetri di spessore e un peso di 210 grammi.

Il processore è un MediaTek Dimensity 9400 Plus, octa-core con una frequenza di clock a 3,73 GHz, alle cui spalle è possibile trovare una GPU Immortalis-G925 MC12, oltre a una configurazione che prevede comunque 12GB di RAM e tanta memoria interna (la versione cambia in base a ciò che acquistate, fino a un massimo di 1TB, sempre non espandibile con microSD). Il display è veramente molto grande, parliamo giustappunto di 6,83 pollici di diagonale, con risoluzione di 1280 x 2772 pixel, un AMOLED con refresh rate a 144Hz, oltre a una densità di 447 ppi e protezione Gorilla Glass 7i.

Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 50 megapixel e anche un teleobiettivo 5X da 12 megapixel. Gli scatti hanno una risoluzione di 8165 x 6124 pixel, con un angolo di visuale di 120 gradi e flash LED integrato. Frontalmente, invece, è presente un sensore da 32 megapixel con apertura F2.

Xiaomi 15T Pro, la promozione è folle su Amazon

Lo Xiaomi 15T pro è il nuovissimo top di gamma dell’azienda cinese, parte da un listino di 915,53 euro, di base costerebbe già 799,90 euro, ma potete applicare il coupon in pagina di 100 euro, per scendere a 699,99 euro, a cui si aggiungono altri 100 euro aggiungendo nella pagina di riepilogo il codice XIAOMI100, in questo modo il valore finale sarà di 599,99 euro. Un risparmio davvero incredibile se considerate che c’è anche incluso lo Xiaomi Watch S4, acquistatelo subito qui.