Tromsø sta reinventando il solare con pannelli verticali

A Tromsø, nel profondo Nord della Norvegia, il sole non è proprio un ospite fisso. In inverno resta basso, quasi timido, e spesso si nasconde dietro giorni infiniti di neve e cielo lattiginoso. Eppure è proprio qui, dove il buio sembra avere la meglio, che qualcuno ha deciso di sfidare le regole e far nascere qualcosa di completamente nuovo: un enorme impianto fotovoltaico con pannelli installati in verticale. Un’idea che, detta così, suona un po’ folle. Ma funziona.

Tromsø mostra che il solare funziona anche dove il sole è raro

Sul tetto del Tromsøterminalen, il più grande centro di stoccaggio frigorifero della regione, oggi ci sono 6.400 pannelli solari che si ergono come piccole colonne di luce, pronti a catturare ogni raggio possibile. È un progetto firmato Over Easy Solar, un’azienda scandinava che ha deciso di guardare la luce da un’altra prospettiva, letteralmente. Perché in un luogo dove il sole arriva di lato e la neve non dà tregua, inclinare i pannelli come si fa di solito non avrebbe molto senso. Metterli in verticale, invece, permette di raccogliere meglio la luce e, allo stesso tempo, evitare che si accumuli troppa neve sopra.

Il risultato è un impianto che lavora anche nei mesi più duri, quando altri sistemi restano bloccati. E non solo: la produzione di energia è più equilibrata durante la giornata, con picchi proprio al mattino e nel pomeriggio, quando i consumi (e i prezzi) tendono a salire. È un po’ come se questa città, abituata a convivere con la luce scarsa, avesse imparato a sfruttarla al meglio.

Chi ha seguito il progetto racconta che l’installazione è stata sorprendentemente veloce, e anche la manutenzione è più semplice grazie agli spazi tra le file di pannelli. Ma quello che rende davvero speciale questo esperimento non sono solo i numeri o i dettagli tecnici: è l’idea che anche in un posto dove il sole si fa desiderare si possa costruire un futuro più pulito e intelligente.

Se i risultati continueranno a essere positivi, Tromsø potrebbe diventare un punto di riferimento per tutti quei luoghi che finora hanno pensato: “Da noi il solare non può funzionare”. Forse, basta solo cambiare punto di vista.