Monitor Dell Alienware da GAMING a prezzo SHOCK su Amazon

L’occasione per risparmiare su Amazon è davvero molto interessante, difatti gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su un monitor da gaming Dell Alienware pagandolo molto meno del suo solito listino, in questo modo si ha la certezza di poter godere di ottima qualità generale, senza comunque essere costretti a investimenti troppo importanti.

Il monitor è caratterizzato dal codice AW3225DM, è la variante che prevede una diagonale di 32 pollici, con una curvatura 1500R, oltre a una risoluzione che può raggiungere il QHD e 2560 x 1440 pixel. La natura da gaming la ritroviamo nel refresh rate di 180Hz, oltre a un tempo di risposta di 1 millisecondo, passando anche per il supporto a AMD FreeSync, oltre a HDR400 e la copertura del 95% della gamma dinamica DCI-P3.

In termini di connettività possiamo trovare nella parte posteriore tutto il necessario per una buona varietà e versatilità di utilizzo, tra cui spiccano 2 porte HDMI (di cui una 2.1), passando poi per la solita ottima DisplayPort e 3 USB. La fascia di prezzo lo posiziona esattamente al centro del mercato, con conseguente qualità altalenante nella scocca, essendo comunque realizzata nel giusto mix tra plastica e metallo, senza negatività particolari da segnalare.

Monitor Dell Alienware in promozione su Amazon: ecco quanto costa

Una vera e propria occasione per raggiungere il massimo livello di risparmio possibile, il monitor da gaming Dell Alienware può difatti essere vostro con un investimento finale corrispondente a soli 297,85 euro, contro i 349 euro previsti in origine di listino. Premete questo link per l’acquisto.

A tutti gli effetti l’utente si ritrova a poter ricevere la merce a domicilio senza costi aggiuntivi di alcun tipo, con garanzia della durata di 24 mesi che copre i difetti di fabbrica e restituzione gratuita entro 14 giorni.