WhatsApp prova l’avvio rapido delle chat dagli status su iOS

WhatsApp sta sperimentando su iOS una nuova funzione che punta a rendere più immediato l’avvio delle conversazioni a partire dagli aggiornamenti di stato. Dopo i test già avviati su Android, la novità arriva anche per gli utenti iPhone grazie alla beta 25.27.10.70, distribuita tramite il programma TestFlight.

Come riportato da WABetaInfo, la funzione introduce un piccolo pulsante accanto al nome di ogni contatto che ha visualizzato lo status. Toccandolo, si apre direttamente la finestra di chat con quella persona, senza abbandonare la schermata dei visualizzatori e senza dover tornare manualmente alla lista delle conversazioni. È un cambiamento importante, perché fino a oggi per scrivere a qualcuno bisognava chiudere la sezione degli status, scorrere tra le chat attive o utilizzare la barra di ricerca per trovare il contatto. Per chi gestisce molte conversazioni, questo passaggio poteva risultare lungo e poco pratico.

Conversazioni più veloci e naturali su WhatsApp

La novità punta a ridurre i passaggi e a favorire interazioni più spontanee con chi ha mostrato interesse per i contenuti pubblicati. La posizione del pulsante, subito accanto al nome di ogni visualizzatore, incoraggia risposte rapide e mantiene l’utente nella stessa sezione, evitando interruzioni. È una soluzione che ricorda l’esperienza di altre piattaforme social, dove la possibilità di rispondere a una storia è immediata e fa parte del flusso di interazione.

Questo approccio rende più fluida la comunicazione con amici, familiari o colleghi, trasformando una semplice visualizzazione in una conversazione in tempo reale. Anche le reazioni e i “like” agli status diventano occasioni per avviare chat senza perdere tempo, con un passaggio naturale dalla visualizzazione alla risposta.

Per il momento la funzione è riservata a un numero limitato di beta tester su iOS, ma il rollout verrà esteso gradualmente nelle prossime settimane. Se i test si concluderanno positivamente, il pulsante di avvio rapido dovrebbe arrivare per tutti nella versione stabile di WhatsApp, rendendo più immediata una delle azioni più frequenti all’interno dell’app.