WhatsApp: nuova funzione in fase di test su iOS

Quando parliamo di messaggistica, sicuramente la prima applicazione che ci viene in mente WhatsApp, quest’ultima è presente praticamente su tutti gli smart circolanti in rete e permette agli utenti di restare in contatto facilmente con i propri proprietari, il merito di questa popolarità e soprattutto legato al team di sviluppo che periodicamente introduce funzionalità interessanti che migliorano l’esperienza d’uso dell’applicazione.

Negli ultimi tempi WhatsApp sta dedicando i propri aggiornamenti soprattutto alla fluidità e all’immediatezza durante l’utilizzo della piattaforma, nello specifico si punta ad eliminare vari step da seguire per arrivare laddove si desidera, ed infatti l’aggiornamento di cui parliamo oggi punta proprio a questo, stiamo parlando della possibilità di avviare rapidamente una chat dalla tendina di visualizzazione di coloro che hanno guardato un nostro Stato.

Una scorciatoia rapida

L’ultima plate introduce nello specifico la possibilità di avviare direttamente una chat dalla tendina che ci mostra chi ha visualizzato un nostro stato, questa possibilità era già stata introdotta in test all’interno di Android e ora arriva anche su iOS, il tutto prende corpo in un pulsante che apparirà accanto al nome di colui o colei che hanno visualizzato il nostro stato e premendo su quest’ultimo sarà possibile aprire direttamente una chat con le persone in questione.

L’aggiornamento è disponibile in automatico per coloro che sono iscritti ovviamente alla piattaforma di test su WhatsApp, ma non è disponibile per tutti, coloro che dunque possono già visualizzare questo tasto possono provare la funzionalità e restituire a WhatsApp dei feedback sul suo utilizzo.

Come vi abbiamo già anticipato, si tratta di una funzionalità pensata per velocizzare l’esperienza d’uso e renderla decisamente più immediata e con meno step da svolgere, si tratta di una politica che effettivamente WhatsApp sta seguendo da molti mesi probabilmente andando dietro di un programma ben definito, non rimane che attendere per l’arrivo ufficiale e globale della feature.