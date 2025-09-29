Ad
WhatsApp: traduzione automatica messaggi in arrivo per tutti

Meta molto presto introdurrà la traduzione dei messaggi live per tutti all'interno di WhatsApp tutelando al massimo la privacy degli utenti

scritto da Eduardo Bleve
La nota piattaforma di messaggistica WhatsApp sicuramente è quella più utilizzata in tutto il mondo, la piattaforma vanta infatti un bacino di account che ha superato quota 2 miliardi ormai da diverso tempo e che continua a crescere senza sosta, il merito senza dubbio e delle funzionalità che l’applicazione garantisce ai suoi utenti che ovviamente rendono l’esperienza d’uso soddisfacente e soprattutto fluida e senza problemi.

Tutto questo è dovuto ovviamente al lavoro del team di sviluppo che costantemente si impegna a offrire nuove possibilità per quanto riguarda le funzionalità garantite da WhatsApp, il team lavora senza sosta e ogni mese riesce sempre a tirare fuori qualcosa di nuovo dal cilindro, non a caso oggi vi parliamo di una nuova funzionalità che molto presto sbarcherà sia su Android che su iOS, si tratta della traduzione automatica dei messaggi da e verso lingue diverse.

 

La funzionalità è attualmente in fase di test e arriverà sia su Android che su iOS, sul primo arriverà in sei lingue mentre sul secondo addirittura in 19, la funzionalità si è attivata consentirà di tradurre un’intera chat andando a ritroso ma anche di tradurre in diretta i messaggi che riceviamo, garantendo dunque la possibilità di comunicare a persone che magari parlano lingue diverse.

Ovviamente WhatsApp si è impegnata per rendere questa funzionalità perfettamente conforme alle linee guida sulla privacy presente in tutto il mondo, non a caso le traduzioni non resteranno salvate all’interno dei server meta che non potranno leggerle, verranno effettuate all’interno di un sistema super protetto che non permetterà nessuno di accedervi e che restituirà la frase tradotta direttamente all’utente che sarà l’unico a poterla visualizzare.

Non si sa ancora quando arriverà in via definitiva questa nuova funzionalità, ma non manca molto dal momento che le frasi di test sono iniziate e probabilmente nei prossimi mesi sarà disponibile per tutti.

Eduardo Bleve

Studente di medicina e da sempre appassionato di tecnologia, musica e curiosità scientifiche.