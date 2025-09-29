WhatsApp: traduzione automatica messaggi in arrivo per tutti

La nota piattaforma di messaggistica WhatsApp sicuramente è quella più utilizzata in tutto il mondo, la piattaforma vanta infatti un bacino di account che ha superato quota 2 miliardi ormai da diverso tempo e che continua a crescere senza sosta, il merito senza dubbio e delle funzionalità che l’applicazione garantisce ai suoi utenti che ovviamente rendono l’esperienza d’uso soddisfacente e soprattutto fluida e senza problemi.

Tutto questo è dovuto ovviamente al lavoro del team di sviluppo che costantemente si impegna a offrire nuove possibilità per quanto riguarda le funzionalità garantite da WhatsApp, il team lavora senza sosta e ogni mese riesce sempre a tirare fuori qualcosa di nuovo dal cilindro, non a caso oggi vi parliamo di una nuova funzionalità che molto presto sbarcherà sia su Android che su iOS, si tratta della traduzione automatica dei messaggi da e verso lingue diverse.

In arrivo per tutti

La funzionalità è attualmente in fase di test e arriverà sia su Android che su iOS, sul primo arriverà in sei lingue mentre sul secondo addirittura in 19, la funzionalità si è attivata consentirà di tradurre un’intera chat andando a ritroso ma anche di tradurre in diretta i messaggi che riceviamo, garantendo dunque la possibilità di comunicare a persone che magari parlano lingue diverse.

Ovviamente WhatsApp si è impegnata per rendere questa funzionalità perfettamente conforme alle linee guida sulla privacy presente in tutto il mondo, non a caso le traduzioni non resteranno salvate all’interno dei server meta che non potranno leggerle, verranno effettuate all’interno di un sistema super protetto che non permetterà nessuno di accedervi e che restituirà la frase tradotta direttamente all’utente che sarà l’unico a poterla visualizzare.

Non si sa ancora quando arriverà in via definitiva questa nuova funzionalità, ma non manca molto dal momento che le frasi di test sono iniziate e probabilmente nei prossimi mesi sarà disponibile per tutti.