Redmi Note 14: uno SCONTO ASSURDO su Amazon, costa solo 199 euro

La promozione attivata su Amazon è sicuramente una delle migliori in circolazione, proprio perché il consumatore si ritrova a poter spendere veramente poco sull’acquisto di Redmi Note 14, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, a partire ad esempio dal display da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, si raggiungono 395 ppi, è un AMOLED da 120Hz, con alle spalle 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass 5.

Il comparto fotografico è di tutto rispetto, sono presenti ben 3 sensori nella parte posteriore: un principale da 108 megapixel, passando anche per un ultragrandangolare da 2 megapixel e un effetto bokeh da 2 megapixel. Anteriormente, invece, è presente un sensore fotografico da 20 megapixel, con apertura F2.2. I video vengono girati al massimo in FullHD a 60fps.

Il processore è il MediaTek Helio G99 Ultra, octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz, passando per GPU Mali-G57 MC2, oltre ad avere possibilità di accedere a 8GB di RAM con un quantitativo di memoria interna che varia in relazione alla variante che decidete di acquistare, fino a un massimo di 256GB (ma è comunque espandibile con microSD fino a 1TB).

Redmi Note 14, la promozione è da urlo in questi giorni su Amazon

Risparmio molto interessante su Amazon per tutti coloro che stavano aspettando il momento giusto per acquistare Redmi Note 14, difatti oggi può essere vostro a soli 199 euro, con la certezza di essere tra i primi a spendere così poco per un dispositivo di altissimo livello. Lo potete ordinare subito qui.

Un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente e alla portata di tutti, a cui si aggiunge comunque la certezza di poter ricevere la merce a domicilio entro pochissimi giorni, sempre con garanzia legale della durata di 24 mesi.