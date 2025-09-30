Ad
martedì, Settembre 30, 2025
Redmi Note 14: uno SCONTO ASSURDO su Amazon, costa solo 199 euro

Redmi Note 14 costa solamente 199 euro su Amazon, con questo prezzo folle.

scritto da Denis Dosi
La promozione attivata su Amazon è sicuramente una delle migliori in circolazione, proprio perché il consumatore si ritrova a poter spendere veramente poco sull’acquisto di Redmi Note 14, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, a partire ad esempio dal display da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, si raggiungono 395 ppi, è un AMOLED da 120Hz, con alle spalle 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass 5.

Il comparto fotografico è di tutto rispetto, sono presenti ben 3 sensori nella parte posteriore: un principale da 108 megapixel, passando anche per un ultragrandangolare da 2 megapixel e un effetto bokeh da 2 megapixel. Anteriormente, invece, è presente un sensore fotografico da 20 megapixel, con apertura F2.2. I video vengono girati al massimo in FullHD a 60fps.

Il processore è il MediaTek Helio G99 Ultra, octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz, passando per GPU Mali-G57 MC2, oltre ad avere possibilità di accedere a 8GB di RAM con un quantitativo di memoria interna che varia in relazione alla variante che decidete di acquistare, fino a un massimo di 256GB (ma è comunque espandibile con microSD fino a 1TB).

Redmi Note 14, la promozione è da urlo in questi giorni su Amazon

Risparmio molto interessante su Amazon per tutti coloro che stavano aspettando il momento giusto per acquistare Redmi Note 14, difatti oggi può essere vostro a soli 199 euro, con la certezza di essere tra i primi a spendere così poco per un dispositivo di altissimo livello. Lo potete ordinare subito qui.

    Un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente e alla portata di tutti, a cui si aggiunge comunque la certezza di poter ricevere la merce a domicilio entro pochissimi giorni, sempre con garanzia legale della durata di 24 mesi.

    Denis Dosi

    Laureato in ingegneria informatica nel lontano 2013, da sempre appassionato di scrittura e tecnologia sono riuscito a convogliare in un'unica professione le mie due più grandi passioni grazie a TecnoAndroid.