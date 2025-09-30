Very Mobile: internet illimitato con questa offerta dal costo ottimo

Ogni utente al giorno d’oggi attiva necessariamente una promozione telefonica sul suo numero di cellulare per poter utilizzare al meglio il proprio smartphone, ognuno di noi ovviamente ha esigenze diverse ed è per questo che prima di attivare una promozione bisogna cercare con attenzione quella più adatta ai nostri bisogni e scegliere con giudizio.

L’elemento sicuramente più importante se non imprescindibile di ogni offerta sono sicuramente i gigabyte per navigare online, questi ultimi infatti devono essere assolutamente nella giusta quantità dal momento che sono la chiave per svolgere tutte le attività di cui abbiamo bisogno, ogni utente Può averne bisogno più di un altro, ma ci sono alcuni consumatori che addirittura necessitano di giga in quantità davvero importanti.

Ecco dunque che l’operatore tinta di verde Very Mobile ha lanciato un’offerta che include giga completamente illimitati in 5G, si tratta di un’offerta a tempo limitato che offre caratteristiche che attualmente davvero pochi provider possono offrire, scopriamo di cosa si tratta.

Giga completamente illimitati

L’offerta in questione garantisce a chi decide di attivarla giga completamente illimitati in 5G con minuti verso tutti ed SMS verso tutti però a consumo, l’offerta ha un costo mensile di 14,99 € al mese ed è dedicata a coloro che è attiva un nuovo numero direttamente nell’operatore.

L’offerta può essere attivata in pochi semplici passi direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore tinto di verde e offre caratteristiche che sicuramente sono difficili da trovare, ovviamente è dedicata a coloro che hanno bisogno di giga in quantità illimitate e magari non vogliono caricarsi un contratto di rete fissa per poter disporre poi di una rete Wi-Fi domestica, dunque rappresenta una valida alternativa che consente di trasformare il proprio smartphone in una chiave di accesso inimitata al web, se siete interessati affrettatevi dal momento che l’offerta potrebbe essere rimossa da un momento all’altro, non esitate troppo