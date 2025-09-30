Ad
martedì, Settembre 30, 2025
Comet: super SCONTI sulla tecnologia a prezzi da BRIVIDI

Le promozioni di Comet offrono un’ampia gamma di prodotti a prezzi vantaggiosi, pensate per chi vuole tecnologia e qualità senza compromessi.

scritto da Rossella Vitale
Comet: super SCONTI sulla tecnologia a prezzi da BRIVIDI

Ogni spazio del nuovo volantino Comet è una sorpresa che mescola convenienza e novità. Tra le offerte spunta anche lo smartphone che cattura subito lo sguardo, ma senza svelarne i dettagli è sufficiente dire che rende la scelta ancora più interessante. Si sa: spesso ci si ripete “non serve niente, basta guardare”, ma poi si finisce a portare a casa un affare in più. È questo l’effetto Comet. I prezzi sono da paura, le idee per la casa e per il tempo libero sembrano sempre cucite su misura. E, tra un’occhiata e l’altra, lo shopping diventa leggero, quasi un gioco che regala la soddisfazione di spendere meno senza rinunciare a nulla.

Le offerte del nuovo volantino Comet sono spaziali

Le occasioni di Comet partono dal mondo del gaming con la Sony PlayStation 5 Edizione Digitale proposta a 399 euro, e continuano con la praticità della Beko Asciugatrice 8KG che si trova a 449 euro. Per la musica è in promozione il JBL Speaker GO 4 Viola al prezzo di 29,99 euro, mentre gli sportivi possono puntare sul Garmin Fenix 7 in acciaio nero a 579 euro. Chi ha bisogno di lavorare o studiare trova il giusto supporto con l’Hp Notebook 15.6″ a 479 euro e con l’Asus Notebook E1504FA-NJ158W Silver a 429 euro.

Per la casa, la Hoover Lavatrice 9 Kg è disponibile con Comet a 399 euro, mentre l’Haier TV OLED 55″ conquista con immagini mozzafiato a 1099 euro. Si aggiungono la Imetec Spazzola Arriccia Capelli Air Wonder New proposta a 59,90 euro e il pratico Trust HUB USB 7 Port Halyx Grey a 24,99 euro. Con queste promozioni, Comet mette a disposizione un ventaglio di prodotti che uniscono qualità e risparmio in un’unica occasione da non perdere.

