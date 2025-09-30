Rifiuti alimentari: 1,5 miliardi di tonnellate di cibo sprecate ogni anno

In ogni angolo del mondo, quotidianamente centinaia di milioni di tonnellate di cibo vengono buttate via. In termini numerici, parliamo di oltre un miliardo e mezzo di tonnellate all’anno. Una quantità che fa girare la testa, soprattutto se pensiamo che esistono milioni di persone che non hanno nemmeno abbastanza cibo. Ma il problema dello spreco alimentare non riguarda solo chi ha troppo e butta via; riguarda l’intera filiera del cibo, dalle campagne ai mercati, fino alle nostre cucine, insomma coinvolge tutto e tutti.

Nei Paesi in via di sviluppo gran parte del cibo si perde prima ancora di arrivare sugli scaffali: frutta e verdura marciscono durante il trasporto, cereali e legumi vengono danneggiati da imballaggi inadeguati o dalla mancanza di celle frigorifere. Spesso la precarietà del cibo dipende anche da questo oltre che da una sua assenza o cattiva qualità. Nei Paesi più ricchi il problema si sposta dentro le case e nei ristoranti. Quante volte ci siamo trovati a gettare via avanzi di cena o prodotti scaduti? Spesso compriamo troppo, facciamo troppo, non pianifichiamo la spesa o ci lasciamo guidare da offerte che sembrano vantaggiose ma poi finiscono nel bidone della spazzatura.

Smisurate quantità di cibo sprecate ogni giorno

Andare in un supermercato può diventare un modo in più per riflettere, per osservare una vetrina sul mondo di oggi: scaffali pieni di cibo perfetto ma gran parte finirà tra i rifiuti da gettar via. Una quantità di spreco e rifiuti a dir poco sconvolgente. Ogni mela, ogni pezzo di pane buttato è un pezzo di lavoro, energia e risorse naturali sprecate. L’acqua, il terreno, i fertilizzanti e il trasporto: tutto questo va perso insieme al cibo, non solo il prodotto finito. E quando finisce in discarica, produce gas serra, peggiorando anche il cambiamento climatico.

Non è solo un problema etico, ma anche pratico. Possiamo fare molto partendo da piccoli gesti quotidiani: pianificare la spesa, usare correttamente frigorifero e dispensa, consumare prima ciò che è vicino alla scadenza e trovare modi creativi per riutilizzare gli avanzi di qualunque cosa in eccesso. A livello globale, le aziende possono ottimizzare la logistica, e i governi incentivare donazioni e distribuzione intelligente. Ma alla base di tutto c’è la consapevolezza: il cibo non va considerato come un bene scontato.

Ogni volta che evitiamo di gettare via del cibo, stiamo compiendo un piccolo passo verso un mondo più sostenibile. Un mondo più giusto per noi e per gli altri. Ridurre lo spreco non significa solo salvare risorse, ma anche rispettare chi ha meno e prendersi cura del pianeta che ci ospita. Basta poco per fare una differenza reale: un frutto consumato invece che buttato, una porzione rimessa in frigo; alla fine, ogni gesto conta.