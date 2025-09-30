Honor Magic 8, i benchmark dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 sono impressionanti

Honor Magic 8

Con la presentazione ufficiale dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 da parte di Qualcomm, possiamo scoprire i primissimi device top di gamma dei vari produttori che utilizzeranno il SoC di Qualcomm. Dopo la conferma della serie Xiaomi 17, ecco arrivare anche la conferma da parte di Honor con la famiglia Magic 8.

Stando a quanto condiviso su Weibo da parte di Li Kun, product manager di Honor, il flagship del brand si preannuncia estremamente potente grazie al chipset Qualcomm. Il punteggio ottenuto su AnTuTu V11 dal Magic 8 è di 4.166.339 punti, un valore impressionante.

Tale risultato è possibile grazie alla somma dei singoli punteggi ottenuti nelle prove delle varie componenti. La CPU ha totalizzato 1.213.845 punti, la GPU 1.468.351 punti, la UX 913.590 punti e le memorie 570.553 punti.

Honor Magic 8 sembra in grado di sfruttare appieno le potenzialità offerte dallo Snapdragon 8 Elite Gen 5 ottenendo risultati elevati nei benchmark

Interessante notare che il banchmark condiviso da Honor supera dell’11% i risultati ottenuti da Xiaomi 11 Pro. Il device del produttore ha ottenuto, nello stesso test un punteggio di 3.749.435 con valori inferiori in tutti i parziali delle singole componenti.

Sulla carta emerge che Honor Magic 8 è in grado di estrarre maggiore prestazione dal SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 rispetto a Xiaomi 11 Pro. Chiaramente, ricordiamo che i punteggi dei test benchmark servono solo a misurare la potenza bruta e non esprimono giudizi sull’usabilità quotidiana dei dispositivi.

Anche il confronto rispetto alla scarica della batteria durante l’esecuzione del test non è troppo indicativo. Infatti, Honor Magic 8 ha consumato circa il 7% di batteria mentre Xiaomi 17 Pro solo il 2%. Il motivo di questo divario potrebbe essere legato alla tendenza dei dispositivi Xiaomi di scaricarsi più lentamente quando il livello di carica è elevato. Dal punto di vista delle temperature operative, il flagship Honor ha registrato un aumento delle temperature di circa 13 gradi durante l’esecuzione del test mente quello Xiaomi di 20 gradi.

Al momento, sembrerebbe che i device top di gamma di Honor siano maggiormente ottimizzati e riescano a sfruttare al meglio la potenza offerta dallo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tuttavia, ci aspettiamo l’arrivo di un update per il flagship Xiaomi che possa risolvere gli eventuali problemi di gioventù dei dispositivi.