Honor Magic 8 debutta con AI avanzata grazie a Qualcomm

Honor ha da poco annunciato un passo importante decidendo di integrare l’intelligenza artificiale nei propri dispositivi. Durante il 2025 Snapdragon Summit China, l’azienda ha presentato insieme a Qualcomm tutte le novità che debutteranno su HonorMagic 8 e MagicPad 3 Pro, entrambi basati sulla piattaforma Snapdragon8 Elite Gen 5 Mobile.

Il progetto, definito dalle due aziende come “Era Dual-Engine”, nasce dall’unione tra AI on-device e performance di alto livello. George Zhao, Presidente di Honor, ha spiegato come l’IA sia ormai il cuore della strategia Honor-Alpha Plan, che punta a trasformare la compagnia in leader mondiale nel settore dei dispositivi intelligenti. Il suo obiettivo? Creare un ecosistema aperto e collaborativo, in cui l’intelligenza artificiale diventa uno strumento utile e accessibile a tutti.

Tra le tecnologie principali emerge la Low-Bit Quantization, capace di aumentare del 15% la potenza di calcolo, ridurre del 20% i consumi e occupare il 30% in meno di memoria rispetto alla generazione precedente. A supporto, la Hexagon NPU di Qualcomm consente di gestire modelli AI più complessi direttamente sul dispositivo, senza dover ricorrere al cloud.

Honor Magic 8: nuove prestazioni e utilizzo creativo dell’ IA

Oltre all’efficienza, Honor punta a un netto salto qualitativo nell’esperienza utente. La Next-Generation Hybrid Retrieval Technology, ad esempio, combina keyword e vector indexing per elaborare testi, immagini e video in millisecondi, aumentando del 50% la rapidità delle risposte e migliorando la precisione degli agenti intelligenti.

Sul fronte creativo, debutta Magic Color, una funzione che consente di trasformare immagini e video attraverso semplici comandi testuali. Per quanto riguarda le prestazioni, la nuova Hyper-Fusion Core Architecture integra i motori Honor Turbo X con la CPU Qualcomm Oryon, migliorando la gestione delle risorse e la fluidità generale. Nei giochi entra in scena la GPU-NPU Heterogeneous AI Super Sampling, capace di trasformare titoli a bassa risoluzione in esperienze fino a 120fps in 1080p, con latenza ridotta e maggiore stabilità.

I primi dispositivi a inaugurare questa unione tra AI e performance saranno Honor Magic 8 Series e MagicPad 3 Pro, disponibili in Cina già dal prossimo mese. Chris Patrick, SVP e GM di Qualcomm Technologies, ha definito tali progressi come il frutto di una collaborazione destinata a rivoluzionare il settore dell’AI on-device, sostenendo che i benefici di questa partnership si rifletteranno presto anche su scala mondiale.