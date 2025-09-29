Logitech MX Master 3S con un prezzo bomba grazie ad Amazon

Il Logitech MX Master 3S è un mouse wireless ad alte prestazioni con scorrimento ultraveloce che oggi Amazon propone con un prezzo davvero super vantaggioso. Non a caso, infatti, il prezzo di listino viene scontato del 39% e vi consente di risparmiare rispetto ad altri giorni.

Tanti i punti di forza di questo mouse ma non possiamo non partire dal design ergonomico. Design che consente di lavorare comodamente con un mouse di precisione ergonomico per una posizione del polso più naturale e controlli per il pollice posizionati in modo ottimale. Sapete che già tantissimi utenti hanno deciso di approfittare dello sconto di oggi?

Logitech MX Master 3S oggi in offerta

Secondo quanto dichiarato dal costruttore, il tracciamento è possibile su ogni superficie a 8K DPI. Proprio per questo motivo si può usare il mouse per PC senza fili MX Master 3S per lavorare ovunque, anche su vetro. Non manca il sensore aggiornato a 8000 DPI e una sensibilità personalizzabile.

Per ottimizzare ulteriormente l’esperienza d’uso, il mouse Bluetooth MX Master 3S dispone del Quiet Clicks, offrendo la stessa sensazione di utilizzo ottimizzata ma con il 90% di rumore di click in meno. Non un classico mouse dunque ma un modello progettato ottimizzando sia il design che le prestazioni. Con lo sconto oggi disponibile sulla pagina web di Amazon potete risparmiare il 39% sul prezzo di listino. Dunque, il costo da pagare per il Logitech MX Master 3S è di soli 82,99 euro anziché 134,99 euro.