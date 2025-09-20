iOS 26 e l’effetto ottico delle nuove icone: alcuni utenti accusano nausea

Il nuovo stile Liquid Glass introdotto da Apple con iOS 26 continua a far discutere. Dopo l’entusiasmo iniziale della presentazione al WWDC 2025, l’arrivo dell’aggiornamento su tutti gli iPhone compatibili ha riacceso il dibattito, soprattutto tra chi non era ancora pronto ai profondi cambiamenti dell’interfaccia.

L’effetto visivo che divide

La critica più frequente riguarda le trasparenze: le notifiche, in alcuni casi, risultano difficili da leggere quando si sovrappongono a sfondi complessi. Negli ultimi giorni, però, il tema centrale è diventato un altro: le nuove icone. Alcuni utenti sostengono che l’illuminazione dinamica introdotta da Apple crei un effetto ottico fastidioso, in particolare in modalità scura. La luce virtuale, che proviene dall’angolo superiore sinistro e genera riflessi e ombre in tempo reale, dà l’impressione che le icone siano leggermente inclinate o “instabili”, quasi in movimento.

Per alcuni questo effetto è solo curioso, per altri è disturbante al punto da provocare nausea o affaticamento visivo. Il fenomeno ricorda l’illusione del “muro del caffè”, dove linee perfettamente parallele appaiono storte, e costringe l’occhio a un continuo tentativo di trovare una simmetria.

Nessuna soluzione ufficiale

Al momento Apple non ha introdotto un’opzione per disattivare o attenuare l’illuminazione dinamica delle icone. Chi è infastidito dal problema può solo tentare soluzioni alternative, come modificare lo sfondo o cambiare i colori delle icone per ridurre il contrasto che amplifica l’illusione. Per quanto riguarda le trasparenze delle notifiche, l’unico rimedio resta l’opzione Riduci trasparenza nelle impostazioni di Accessibilità, ma l’effetto finale è poco elegante e rende l’interfaccia visivamente più piatta.

L’impressione generale è che la scelta stilistica di Apple, pur elegante e tecnicamente avanzata, possa sacrificare l’accessibilità per una parte di utenti sensibili agli effetti visivi dinamici. Potrebbe quindi essere utile un aggiornamento futuro che consenta un controllo più granulare di queste animazioni, per rendere iOS 26 piacevole per tutti senza compromettere l’esperienza d’uso.