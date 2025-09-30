TomTom presenta “Tom” il nuovo dispositivo che segnala autovelox

Di recente, il concetto di mobilità si è trasformato profondamente, spinto dalla diffusione di nuove tecnologie digitali e dalla necessità di rendere più sicura ed efficiente l’esperienza alla guida. In tale contesto, TomTom ha presentato un nuovo dispositivo che si allontana dalla tradizione del classico navigatore satellitare. Si tratta di Tom by TomTom. Un compagno discreto, concepito per ridurre le distrazioni e fornire soltanto le informazioni essenziali al conducente. Il funzionamento di tale nuovo strumento si basa sulla sinergia con la TomTom app, applicazione gratuita che raccoglie e aggiorna i dati in tempo reale.

Scopriamo le caratteristiche del nuovo dispositivo TomTom

A differenza dei navigatori a cui l’azienda aveva abituato milioni di automobilisti, qui non c’è schermo né indicazioni vocali costanti. Il centro del progetto è un sistema di avvisi acustici e luminosi che segnala in anticipo la presenza di autovelox, code, ostacoli o il superamento dei limiti di velocità. In altre parole, Tom non guida l’automobilista lungo un percorso, ma lo mantiene vigile e informato sulle condizioni stradali immediate.

Dal punto di vista pratico, il dispositivo entra in funzione automaticamente non appena l’auto si mette in moto. Una base magnetica adesiva consente di fissarlo facilmente. Mentre un codice colore intuitivo semplifica la comunicazione. Nel dettaglio, blu è usato per gli autovelox, verde per il traffico, giallo per gli ostacoli e arancione per eccesso di velocità.

Il valore aggiunto di Tom sta nella sua capacità di inserirsi nella quotidianità della guida senza sovraccaricare il conducente di informazioni. Il dispositivo sarà disponibile dal mese di ottobre al costo di 79,99 euro.

Guardando oltre il singolo prodotto, tale scelta testimonia una riflessione più ampia sul futuro della mobilità connessa. La tecnologia non è soltanto un mezzo per raggiungere una destinazione, ma un supporto per guidare in modo più sicuro e consapevole. E proprio in tale direzione si muove TomTom, proponendo un modello che potrebbe anticipare nuove soluzioni capaci di conciliare innovazione e attenzione al benessere del guidatore.