Google Messaggi introduce le menzioni nelle chat di gruppo

L’app Google Messaggi si prepara a ricevere una delle funzioni più attese dagli utenti: le menzioni dirette nelle conversazioni di gruppo. Si tratta di una novità che avvicina l’esperienza d’uso dell’app di Mountain View a quella di piattaforme già consolidate come Slack o WhatsApp, dove richiamare l’attenzione di una persona specifica è ormai una prassi consolidata.

Menzioni con notifiche dedicate

Secondo quanto rilevato da Android Authority, la funzione è in fase avanzata di sviluppo e permetterà di taggare un partecipante scrivendo il simbolo @ seguito dal suo nome. Il vero vantaggio sarà la possibilità di non perdere più messaggi importanti: accanto alla conversazione in cui si è stati menzionati comparirà un indicatore visivo, che consentirà di individuare subito il punto della chat in cui si è stati citati. In questo modo, non sarà più necessario scorrere decine di messaggi per trovare una risposta diretta.

Inoltre, Google ha previsto un sistema di suggerimenti automatici: non servirà scrivere per intero il nome del contatto, perché l’app mostrerà un elenco di partecipanti tra cui scegliere. Questo approccio rende l’interazione più immediata e riduce il rischio di errori di digitazione.

Una funzione utile per gruppi numerosi

L’introduzione delle menzioni rappresenta un miglioramento concreto per la gestione delle chat di gruppo, soprattutto nei contesti di lavoro o nelle community con molti membri. Basterà un tag “@” per richiamare l’attenzione di una persona su un aggiornamento, un promemoria o una domanda, senza disturbare tutti gli altri partecipanti. Chi punta all’ordine e alla tranquillità, non può che accogliere di buon grado questa novità, utile soprattutto per evitare che alcuni messaggi vadano perduti.

Purtroppo, almeno per il momento, non c’è una data ufficiale per l’arrivo dell’update, ma la presenza della funzione nel codice dell’app indica che l’arrivo potrebbe essere imminente. Infine, questo è certamente un modo per Google Messaggi di colmare il gap con le altre piattaforme di messaggistica.