Windows 11 24H2 arriva anche sui PC Intel: stop ai blocchi e ai crash

Finalmente Microsoft si sta preparando per risolvere un problema fastidiosissimo per gli utenti. In tanti infatti si ritrovano spesso di fronte ad alcuni blocchi molto fastidiosi che non permettono ad alcuni computer di potersi aggiornare a Windows 11 24H2, più specificamente quelli con CPU Intel. Per diversi mesi infatti tanti utenti sono rimasti ai margini di questo aggiornamento a causa dell’incompatibilità con i driver Intel SST, il componente che gestisce l’audio su numerosi notebook e desktop. Questo problema, noto dal 2024, provocava frequenti schermate blu di errore (BSOD) durante l’installazione, costringendo l’azienda di Redmond a introdurre un blocco preventivo tramite Windows Update per i PC a rischio.

La segnalazione era stata inserita tra le cosiddette “safeguard holds”, meccanismi pensati per proteggere gli utenti da aggiornamenti potenzialmente instabili. Il bug era identificato con l’ID 51876952, utile a tecnici e amministratori IT per seguirne l’evoluzione. Con l’ultima comunicazione ufficiale, Microsoft ha confermato che la compatibilità è stata ripristinata e che l’aggiornamento può finalmente essere installato anche sulle macchine interessate.

Driver aggiornati e tempi di rilascio per Windows 11

Il requisito per sbloccare l’aggiornamento è l’installazione di driver Intel SST aggiornati: la versione 10.29.00.5714 o successive, oppure la 10.30.00.5714 o superiori. In molti casi i nuovi pacchetti vengono scaricati automaticamente tramite Windows Update, ma per i sistemi che non li avessero ancora ricevuti è consigliata una ricerca manuale. Una volta installati, la limitazione viene rimossa in automatico, anche se possono trascorrere fino a 48 ore prima che Windows Update proponga la versione 24H2. Se il blocco dovesse rimanere oltre i due giorni, significa che il driver compatibile per quella configurazione non è ancora disponibile, e in questo caso l’azienda consiglia di contattare il produttore del PC.

L’eliminazione di questo blocco si aggiunge ad altri problemi risolti nelle ultime settimane, come quelli che interessavano l’audio Dirac e l’app Fotocamera. Microsoft ha confermato di essere al lavoro con Intel e con i principali OEM per garantire che i driver aggiornati siano distribuiti il più rapidamente possibile, così da permettere un’adozione senza intoppi dell’ultima release di Windows 11.

Un’ultima segnalazione riguarda un bug che impedisce la riproduzione di contenuti protetti da DRM, come DVD e Blu-ray. Nonostante interessi una fetta ridotta di utenti, il team di sviluppo è già al lavoro su una patch correttiva per risolvere il problema nelle prossime build.