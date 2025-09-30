Apple rilascia iOS 26.0.1 con correzioni per iPhone 17 e aggiornamenti di sicurezza

Apple ha già distribuito iOS 26.0.1, il primo aggiornamento correttivo dopo il rilascio ufficiale di iOS 26. Nonostante i test condotti nelle versioni beta pubbliche e per sviluppatori, l’arrivo del sistema operativo su una base di installazione molto più ampia – alimentata anche dai nuovi iPhone 17 – ha fatto emergere alcuni problemi non rilevati nelle fasi preliminari. L’azienda ha quindi pubblicato un update che affronta bug e criticità riscontrate dagli utenti, accompagnato da importanti correzioni di sicurezza.

Secondo le note di rilascio, l’aggiornamento interviene su difetti legati alla fotocamera, alle connessioni e a funzioni di accessibilità. In particolare, le foto catturate con iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro in specifiche condizioni di luce potevano mostrare artefatti indesiderati. Risolte anche instabilità della connessione Wi-Fi e Bluetooth, oltre a casi in cui la rete cellulare non risultava accessibile dopo l’update a iOS 26. Corretto inoltre un problema grafico che faceva comparire le icone delle app vuote quando veniva applicata una tinta personalizzata. Per quanto riguarda l’accessibilità, Apple ha eliminato un’anomalia di VoiceOver, che in alcuni casi si disattivava in modo inatteso.

Aggiornamenti paralleli per iPad e versioni precedenti di iOS

Le correzioni interessano anche iPadOS 26.0.1, che risolve lo stesso bug relativo a VoiceOver e un errore che poteva causare lo spostamento improvviso della tastiera flottante. Inoltre, per chi non può installare iOS 26, Apple ha pubblicato iOS 18.7.1, pensato per garantire la protezione dei dispositivi meno recenti con patch di sicurezza dedicate.

La società ha segnalato che non è escluso l’arrivo a breve di ulteriori aggiornamenti minori, come iOS 26.0.2 o 26.0.3, mentre prosegue il beta testing di iOS 26.1. Come di consueto, Apple invita a consultare la pagina di supporto ufficiale per i dettagli relativi ai contenuti di sicurezza inclusi negli update. Questo rilascio conferma l’approccio rapido e continuo dell’azienda nel risolvere i problemi emersi dopo l’arrivo della nuova generazione di iPhone.