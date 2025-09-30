Amazon: Vega OS arriva ufficialmente su Fire TV

Il mercato dei dispositivi di streaming si trova in una fase di trasformazione. In tale contesto, Amazon sta introducendo Vega OS, un nuovo sistema operativo sviluppato internamente che segna la fine dell’era dei fork di Android sui dispositivi Fire TV. Il progetto rappresenta un passo importante verso una maggiore autonomia nella gestione della piattaforma software. Vega OS sarà basato su Linux, con l’uso di React Native per lo sviluppo di applicazioni compatibili su diversi dispositivi. Ciò significa che le app potranno essere create in JavaScript e funzionare non solo sulle TV, ma anche su schermi smart e soluzioni automotive, ampliando l’ecosistema Amazon in modo coerente. Un elemento centrale dell’interfaccia, il Vega Launcher, punterà sul modello content-first, evidenziando contenuti multimediali piuttosto che semplici elenchi di app. Con collegamenti diretti a film e serie.

Amazon presenta Vega OS: ecco i dettagli

Di recente, l’azienda e-commerce aveva già iniziato sperimentazioni interne. Dispositivi come Echo Show 5, Echo Hub e Echo Spot integrano elementi del nuovo sistema. Mentre fonti interne suggeriscono che in futuro anche la linea Fire Tablet potrebbe adottarlo. Tale evoluzione rappresenta un cambiamento strategico: dopo oltre un decennio di dipendenza da Android, l’azienda potrà gestire direttamente l’esperienza utente, la sicurezza e l’integrazione dei propri servizi multimediali.

Un aspetto rilevante del progetto riguarda la preparazione dell’esperienza Prime Video sul nuovo software. Amazon ha pubblicato un annuncio di lavoro, poi modificato, che delineava la figura di un manager destinato a guidare lo sviluppo dell’app dedicata, con responsabilità su team di ingegneri e milioni di utenti. Il riferimento al debutto delle prime app nel 2025 suggerisce che il progetto è ormai in una fase avanzata.

L’introduzione di Vega OS sulle Fire TV non è solo un aggiornamento tecnologico, ma una strategia di lungo termine che riflette il ruolo crescente dei sistemi operativi proprietari nel settore dell’intrattenimento digitale. Poter controllare completamente il software consente di rispondere più rapidamente alle esigenze del mercato e di sperimentare nuove modalità di fruizione dei contenuti.