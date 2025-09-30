Android si prepara alla fusione con ChromeOS per arrivare su PC

A quanto pare, Google ha intenzione di effettuare un cambiamento decisamente importante per quanto riguarda sia Android che ChromeOS, nello specifico, in base alle ultime dichiarazioni di un portavoce presso lo Snapdragon Summit svoltosi di recente, è emerso che la società sta programmando per il prossimo anno di applicare una vera e propria fusione dei due sistemi per creare un nuovo sistema operativo per dispositivi pc e portatili in grado di unire i pregi di entrambi i sistemi.

La dichiarazione e il futuro

Il portavoce in questione ha dichiarato che questo probabilmente è il progetto più entusiasmante al quale sta lavorando Google per il prossimo anno, in dettaglio la società ha intenzione di creare un nuovo sistema pensato per piattaforme PC che includa tutti i pregi che abbiamo già visto su ChromeOS, Il quale ha riscosso un grosso successo soprattutto nella fascia di mercato dedicata ai prodotti per l’educazione, unendo allo stesso tempo le ottime caratteristiche di Android, soprattutto per quanto riguarda l’intelligenza artificiale sulla quale Google man manterrà un occhio decisamente di riguardo.

Ovviamente tutto ciò va ad integrarsi anche con Qualcomm con la quale Google ha recentemente intrapreso una partnership, è molto probabile infatti che i dispositivi che monteranno questo nuovo sistema goderanno fin da subito dei nuovi processori presentati durante la conferenza.

Ovviamente si tratterebbe di un passo in avanti decisamente importante per Google che andrebbe ad eliminare così una frammentazione interna per quanto riguarda i propri sistemi e andrebbe a garantire a questo nuovo ibrido tutta la compatibilità di cui gode Android per quanto riguarda il parco applicazioni disponibile, elemento che allo stato attuale nessun altro può vantare e che sicuramente rappresenterebbe la punta di diamante di questo nuovo sistema.

Non rimane che attendere dunque i prossimi mesi per avere qualche notizia in più su questo progetto decisamente interessante.