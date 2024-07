Su WhatsApp arriva una nuova funzionalità. Si tratta di “Preferiti“. Progettata per semplificare e ottimizzare l’esperienza degli utenti. Quest’ultimi, infatti, potranno organizzare i propri contatti e le conversazioni più importanti. La nuova opzione sarà disponibile sia nella scheda “Chiamate” che come filtro per le chat. In tal modo si offre agli utenti la possibilità di accedere rapidamente ai contatti e gruppi che contano di più.

Sul blog ufficiale di WhatsApp viene indicato che la funzione “Preferiti” è stata concepita per consentire ai fruitori dell’app di concentrarsi con facilità su specifici contatti e conversazioni. Ciò vale sia per i gruppi familiari, quelli con gli amici stretti o anche con i propri collaboratori di lavoro. Quando un utente aggiunge un contatto o un gruppo ai Preferiti, essi saranno visualizzati in cima alla scheda Chiamate.

WhatsApp introduce la funzione “Preferiti”

Il processo di aggiunta di contatti è stato reso particolarmente intuitivo. Gli utenti possono eseguire l’operazione direttamente dalla schermata delle chat utilizzando il nuovo filtro “Preferiti”. Oppure è possibile procedere dalla scheda “Chiamate”. Per farlo basta toccare semplicemente l’opzione “Aggiungi ai preferiti“. In alternativa, si può configurare le impostazioni attraverso le “Impostazioni”. Bisogna poi selezionare “Preferiti” e “Aggiungi ai preferiti”. In questo modo è possibile gestire la selezione in modo più dettagliato.

WhatsApp ha anche informato che la distribuzione della nuova funzionalità è già iniziata. Sarà completata nelle prossime settimane, raggiungendo tutti gli utenti gradualmente. L’annuncio segna un passo significativo verso la personalizzazione dell’esperienza all’interno dell’app. Ciò è possibile permettendo agli utenti di gestire con maggiore efficacia le comunicazioni più frequenti e rilevanti.

Oltre alla funzione “Preferiti”, WhatsApp ha recentemente introdotto altri miglioramenti. Tra cui la tanto attesa trascrizione dei messaggi vocali su Android. Tale caratteristica ha ricevuto un feedback positivo dai primi utenti. Ciò conferma l’impegno di WhatsApp nel continuare a migliorare e arricchire le funzionalità offerte ai fruitori della piattaforma.